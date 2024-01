Karina Milei fue al show de Ulises Bueno en Geba y explotaron las redes sociales

La secretaria general de la Presidencia fue sorprendida por los fotógrafos en el recital del cuartetero cordobés en Geba. "Me gusta divertirme", confesó

Karina Milei es la integrante de más bajo perfil del Gabinete presidencial . La hermana de Javier Milei , que tiene a su cargo la Secretaría General de la Presidencia , hace un culto de la discreción y desde que se sumó activamente a la política no ha hecho declaraciones públicas. "No le conocemos la voz", se quejan los periodistas que se desesperan por una nota con la mujer más influyente del gobierno nacional .

Uno de los primeros en echar por tierra estas versiones fue el periodista de espectáculos Federico Flowers, quien cubre espectáculos para Rock&Pop y Net TV, quien al ver el revuelo que había en X publicó un posteo en el que confirmó que se trataba de Karina Milei, que "fue como cualquier hijo de vecino a ver un recital. Cubrí ese evento para una revista y había varios personajes del espectáculo y la política".

Además, Flowers contó que cuando le preguntó a Karina por su presencia en el recital le respondió: "Me gusta divertirme". Y añadió que la secretaria General de la Presidencia estaba "de buen humor", con "buena predisposición para las fotos" y "se retiró minutos antes de que culmine el show".

Más tarde en TikTok se reveló que Karina no fue sola al show, la acompañaron su secretaria privada, Mara Gorini ,la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, y la gerente del Hotel Libertador, Roxy Cozzo, y que en todo momento estuvo rodeada por varios efectivos de seguridad que tienen a su cargo su custodia.

Entre las críticas que recibió la funcionaria no faltó la que aludió a la fiesta de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos de la que participó el ex presidente Alberto Fernández. También el que apuntó: “Se va de joda rodeada de custodios mientras incendian el país”.