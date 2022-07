Juan Grabois habló de Silvina Batakis: "La banco fuerte, pero ya hay una cosa que no me gustó"

El dirigente hizo un sugestivo comentario al sostener que “la banco fuerte, pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el salario básico universal antes de ser ministra”. A la vez indicó, poniendo presión para que finalmente el gobierno avance en la medida, que cuenta con consenso hacia adentro del Frente de Todos, pero que pone en tensión los objetivos fiscales trazados en el acuerdo que celebró el país con el Fondo Monetario Internacional.

Grabois reiteró su apoyo a la nueva ministra y remarcó su reclamo para los sectores más vulnerables de la sociedad. “Se tiene que cortar toda venta de dólares que no sean para la compra de insumos esenciales para la producción argentina”, expresó.

El dirigente contó que hace más de un año la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “me dijo que estamos en riesgo de entrar en una híper, hay una situación muy jodida, es una crisis de deuda, y esto no se soluciona fácil”.

El referente de CTEP cuestionó que la lucha de clases parece que está siendo dada por “una sola clase que es la de arriba”. En ese sentido, recordó que desde el 2015 a la actualidad el sector informal perdió el 34% del poder adquisitivo, los asalariados formales el 24%, los jubilados con la mínima un porcentaje similar y “los planes sociales que son 20 mil mugrosos pesos también perdieron el 24%”.

Ante dicha situación, consideró que es necesario “una suma fija de 15 mil pesos para jubilados, otra para trabajadores de bajos ingresos y un Salario Básico Universal de 15 mil pesos que es la línea de indigencia individual”.

Es por eso que al analizar a la nueva ministra de Economía, Grabois remarcó que ella conoce mucho la realidad del país y si bien “no tiene el alma mater en Columbia, hay que tomar decisiones” y hay que entender la situación actual del país. De hecho, advirtió que los trabajadores se encuentran en una situación crítica con un nivel de conflictividad que se incrementa “sin ninguna organización que los esté conduciendo”.

Tras los dichos de la vicepresidenta en relación a los programas sociales, el dirigente social planteó que el Potenciar Trabajo es “excelente”, pero “se desmadró no por Emilio Pérsico, sino que es un problema de poder”. Es por eso que resaltó que “son políticas que deben ser del Estado. Otra cosa es que cuando el que tiene hambre no tiene otra cosa que reclamar que en la 9 de Julio. Hay mucha gente con hambre”. Frente a esa realidad, Grabois sostuvo que la necesidad de la gente la impulsa al reclamo y “por más intencionalidad política, no movés 30 mil personas”.

