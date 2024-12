Javkin: "Para algunos es de izquierda dejar que en dos años maten a 500 pibes en Rosario"

¿Le gustaría participar de la discusión de la reforma, ser convencional?

Voy a participar de la discusión. Sobre ser convencional, lo lógico es que el gobernador determine la estrategia electoral y también, en caso de ser candidato, a quiénes prefiere como acompañantes. El sabe que estamos a disposición desde cualquier rol. En el fondo, uno tiene una contradicción con lo que implica el momento histórico, pero el foco está en mi gestión como intendente. No tengo ninguna prioridad más importante que esa, excepto que el gobernador considere que hay que hacer un aporte en materia de autonomía municipal. En ese caso, estamos a disposición.

De un marzo extremadamente violento a la actualidad, ¿qué cambió en la ciudad?

Lo que denunciamos y pedimos durante tantos años: el Estado tiene la responsabilidad de hacer valer la ley y la Constitución, lo cual implica acción. Para Rosario, eso significaba recomponer la inteligencia penitenciaria y el control en las cárceles, donde se planificó el 90 por ciento de los asesinatos, las extorsiones, las amenazas y las balaceras. También recursos para una fuerza policial con presencia razonable en la calle, con 280, 290 patrulleros en la actualidad. Quizás uno podría imaginar un poquitito más. Implica inversión en tecnología, como lo vamos a hacer en breve con 5 mil cámaras, y trabajo de la Nación, la provincia y el municipio con foco en los barrios más violentos para reconstruir el tejido social. Pero también es saber que todo el equipo juega para el mismo lado.

¿Cómo es eso?

La verdad es que en etapas anteriores no sabías para qué lado pateaba tu equipo. Venía la Nación y decía: “Perdimos la guerra con el narcotráfico”. Llegaba (el exministro de Seguridad provincial) Marcelo Sain y hacía inteligencia sobre las propias personas con las que tenía que compartir la tarea. Muy difícil, ¿no? Tuvimos un presidente (Alberto Fernández) con el que hablábamos, pero terminó siendo un chanta, un golpeador. Entonces, ¿cómo querés que algo funcione bien así? Esa era nuestra desesperación. La prueba es que, con todo lo que está ocurriendo en la materia, el impacto es muy notorio. La gente lo ve y recupera las ganas de vivir la ciudad, ocupa los espacios públicos. Viene mucha gente a visitarnos y Rosario recuperará su capacidad económica y atractivo turístico. Entonces, era eso. Siempre me llama la atención cómo sectores políticos que viven reivindicando al Estado, se cagan cuando el Estado debe abordar la seguridad. Como si la seguridad no fuese un bien público necesario para la vida y la libertad las personas, pero sobre todo para la gente más humilde, que es la que pone los muertos en materia de violencia.

En ese contexto, en la oposición le endilgaron un giro hacia la derecha.

A lo mejor para ellos es de izquierda dejar que en dos años maten a 500 pibes en Rosario. O pensarán que es progresista dejar que en Tablada, en una esquina, maten 30 ó 40 chicos. Los debates ideológicos vacíos... Hay que tener cara para defender a (los exministros de Seguridad nacional) Aníbal Fernández y Sabina Frederic. Y a Sain. ¿Vos creés que la gente que vive en Tablada es adinerada, reaccionaria, de los círculos más conservadores? Es laburante, recontra humilde. ¿Qué carajo saben de eso? No están ahí, dan el debate en aulas. No tienen la más puta idea dónde queda el pasaje Rezzara. ¿Sabés cuánta gente de acá, que no conoce dónde queda el pasaje Rezzara, te juzga ideológicamente? Que digan lo que quieran, me importa cero, porque detrás de eso hay una pose ideológica sobre la nada. Abrimos nuevos centros de salud y Cuidar, una agencia de control de consumo y una oficina contra el lavado de activos, la única municipal en todo el país. El que considere que eso es de derecha, me importa un carajo. Sé dónde hay que estar. La Argentina se hartó del verso, lamentablemente a tal punto que estamos en una situación política complicada en términos del funcionamiento institucional. Y los que se cansaron son los sectores humildes y populares. ¿No sienten vergüenza de justificar ideológicamente eso?

¿Los recientes asesinatos de Pillín Bracamonte y su ladero en la barra de Central alteraron ese escenario?

No lo altera. De hecho, esos sectores que mencionaba antes son los que hablan de un pacto. Pero lo que hay es una reacción distinta del Estado frente a los hechos criminales. Porque hay una mayor presencia de fuerzas federales, porque el gobernador es una persona que conoce el tema y puso a la policía con los recursos necesarios para poder actuar y porque el MPA tiene un trabajo constante, que incluso permite esclarecer hechos anteriores como el crimen de Joaquín Pérez, uno de los más conmocionantes que vivimos. También por lo aprendido del trabajo junto a las víctimas. Y porque el sistema federal incorporó un accionar de los fiscales con el sistema acusatorio que, además, está desnudando la situación de impunidad que había en el propio Poder Judicial de ese fuero (por el caso de Marcelo Bailaque, magistrado denunciado por vínculos narcos). Tenían comprado al referí. Respecto de lo de Pillín, por supuesto que vamos a tener este tipo de hechos, pero lo que cambia es cómo reacciona el Estado. Lo que hay que combatir es la impunidad.

image.png El intendente destaca que Rosario contará en 2025 con el mayor presupuesto de inversión en obras de su historia. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

¿Cómo evalúa la performance de Unidos en su primer año de gobierno en Santa Fe?

Muy bien, dudo que en una coalición política con escaso tiempo de formación haya tanta solvencia para resolver situaciones difíciles como las que enfrentó. Ocurrió con la ola de violencia de marzo, en la que nuestros gobiernos demostraron una acción extraordinaria, que se va a consolidar.

¿Su vínculo con Pullaro mejoró?

Pullaro es un poco más joven que yo. Lo conozco desde el primer día que vino a estudiar y militar en la ciudad. Y lo hicimos toda la vida bajo la misma idea. Además, me tocó ser secretario general de la Municipalidad cuando él fue ministro de Seguridad provincial. Muchas de las cosas que se están implementando hoy, precisamente, las probamos en ese momento. Lamentablemente, luego no tuvieron continuidad. Y en distintos momentos nos tocó competir: no fui su candidato a intendente y él no fue mi postulante a gobernador, pero las circunstancias se dieron así. Disfruto mucho poder generar esta tarea con un gobernador con el que hablo casi a diario.

image.png Javkin se mostró conforme con el trabajo en equipo con el gobierno santafesino. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

En el debate de la reforma constitucional genera interferencias el tema de la reelección. ¿Pullaro merece esa herramienta?

Hay que evitar toda hipocresía. Un senador provincial puede tener seis o siete mandatos, un diputado lo mismo. Un intendente, incluso el de Rosario, tiene reelección indefinida, lo cual es una barbaridad más allá de que nadie lo haya materializado. Entonces, un régimen institucional requiere periodicidad, que tiene que estar regulada por igual. No puede ser que el gobernador tenga un solo período y otros seis. Hay que poner todo en una reelección y no más. En el caso del Legislativo, al menos alternando, y en el del Ejecutivo, cumpliendo.

¿Preocupa que La Libertad Avanza (LLA) amenace con “arrasar” en las elecciones a convencional y de medio término?

Si algo existe en la actualidad es volatilidad en materia electoral. Les vamos a mostrar a la ciudad y a la provincia una gestión que tiene claro qué hay que hacer. Una Rosario que en 2025 contará con el mayor presupuesto de inversión en obras de su historia. También una profundización del combate al delito que garantice paz a los vecinos. Tomaremos todos los frentes de trabajo: cloacas, calles, veredas, espacios públicos y la cuestión del arbolado. No hay ningún tema de nuestra órbita que no vaya a ser confrontado con hechos. La ciudad contará con el primer desarrollo de un estadio arena después de muchos años. Tenemos la serenidad que nos brinda trabajar con mucha transparencia y convicción. Los cargos que nos tocan son temporales. Entonces, sobre la base de lo que uno tiene, trata de mejorar. También hubo que cambiar un ciclo que tenía un endeudamiento que iba a fundir el municipio. Reordenamos las capacidades para que nuestra inversión se concentre sobre todo en bienes de capital, en obras para la gente. Tuvimos una política muy prudente de personal, pero en la pandemia incorporamos más de 400 personas en salud. Sin embargo, eso no alteró el número de la planta general del municipio, que incluso se redujo. Voy a dejar una ciudad mejor para el que venga, ordenada y segura, con menos deuda en materia de obras y más limpia. Si la gente además nos acompaña, mejor, porque daremos continuidad a muchas de las cosas que estamos generando.

Avanza la reforma de la Corte provincial y la danza de nombres lo alcanzó. ¿Es un objetivo integrar el alto tribunal?

No es un objetivo. Hasta el 10 de diciembre de 2027 tengo el trabajo más lindo del mundo: intendente de Rosario. De eso nadie me va a distraer. Si después alguien quiere considerarme, lo discutiremos. Siempre quise ser intendente y la gente me dio una oportunidad en dos períodos, incluso en un momento muy difícil como el primer mandato, por la pandemia de Covid, y luego por la otra pandemia, la de la inseguridad y la indiferencia de quienes debían acompañar a la ciudad y no lo hicieron. Ahora estamos en otra etapa y mucho de lo que sembramos en la primera, está a la vista. El 11 de diciembre de 2027 caminaré por las calles de Rosario desde otro lugar y la gente juzgará.

¿En qué está en deuda el gobierno de Milei con Rosario?

El gobierno no cambia la lógica centralista que tiene la política argentina, ese es el núcleo del problema. El país se sigue financiando con lo que produce el interior. Nos cuestionan tasas locales, de cero y pico, pero se llevan el 40. ¿De ese 40 viene algo? No, no vuelve nada. Hay una deuda de fondo que es no entender que todo se sostendrá, incluso algunos de los méritos macroeconómicos del gobierno, si salimos de ese esquema en el que el interior hace un esfuerzo enorme para mantener la matriz improductiva del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Eso es federalismo de verdad.