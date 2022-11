Javkin: "Tenemos que salir de la política de Intrusos y discutir temas importantes"

Por otra parte, admitió que será candidato, aunque no ofreció mayores detalles. "Voy a participar del proceso electoral del año que viene, sin dudas. Nunca dejé de participar, pero esto no tiene que ser un collage. Por eso prefiero lo de ayer, que nos sentamos a escuchar, de lo demás estamos todos un poco hartos", dijo.

En ese marco, apuntó: "No tengo ninguna duda que para tener fuerza debe ser muy amplio. Es muy fino el límite con la sociedad en torno a las respuestas que las políticas públicas le pueden dar. No me dejo correr por los nombres y sellos. De mi parte me gustaría que miren la política que tenemos hacia los trabajadores, la gestión a la hora del presupuesto. Por eso hay que sentarse a discutir".

"Mi tarea es gobernar la ciudad de rosario y pensar cómo le damos a la provincia una alternativa para vivir mejor. Y para eso hay que comenzar a construir y dejar de poner nombres y sellos por delante. El límite es el para qué", aseguró.

Con vistas al segundo encuentro previsto para desarrollar los ejes Seguridad y Justicia (se llevaría a cabo en la Facultad de Derecho de la UNR), puesto que este martes el eje temático fue Educación, Javkin anticipó: "Tenemos una gran desafío para el 18 de noviembre, donde vamos a debatir justicia y seguridad, es el gran debate que la provincia quiere tener. Ahí esperamos estar con más fuerzas políticas y con la participación del socialismo".

"Educación, seguridad y justicia son las prioridades, hay que ir avanzando con propuestas concretas para que la vida sea mejor. Si ponemos nombres por delante, difícilmente lleguemos a buen puerto", aseguró.