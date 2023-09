"Rosario te abraza para siempre", dijo Javkin al celebrar el triunfo

Pese a la tensa espera en la carga de votos, y cuando la carga inicial daba una pelea sufragio a sufragio con Monteverde, la recepción del mensaje de las urnas fue tomado con tranquilidad por el actual jefe comunal. "La gente que me votó a mí, y la que no me votó quiere y votó a favor de Rosario, por eso voy a seguir trabajando por la ciudad. Cuando uno gana o pierde no es dueño de esos votos, por eso tomamos esta misión con mucha responsabilidad. Siempre hemos consultado a Monteverde, hemos generado acuerdos y vamos a seguir así. Los problemas de Rosario no estaban aquí, por eso había que empujar un gran cambio que se tradujo en el triunfo en las cinco categorías que se eligieron", señaló.

Y como caballito de batalla de su campaña, apeló a los "buenos vientos, para ir más rápido y más lejos" que se avecinan frente a la foto en la que a "Rosario la han dejado sola"; y para ello proclamó: "Tienen que acompañarnos todos".

¿Pensará en un rediseño de gabinete para la nueva gestión? No hubo anuncios, pero dijo que sumará ideas y gente, en especial de los sectores que militaron por las generales provenientes de los espacios de Miguel Tessandori, Carlos Cardozo y Enrique Estévez.

boinas.jpg

Cuando ya se calentaba el ambiente y aparecían los militantes en las tribunas, los redoblantes y bombos, hubo tiempo para un racconto del intendente. "Hace 4 años, en una elección reñida, nos tocaba asumir la conducción de la ciudad, fueron tiempos muy difíciles. Nos propusimos un objetivo: pararnos y afirmarnos e ir para adelante con todo lo que teníamos. Así llegamos hasta acá. Gracias por el acompañamiento para otros cuatro años, porque detrás de eso hay un afecto, una comprensión, una decisión y también una esperanza. Hoy nace la U de la Unión, porque lo que viene es un camino común. Me da orgullo ser hijo de esta ciudad porque Rosario cuando te abraza no te suelta", lanzó a la militancia con emoción. "Gracias nuevamente por los gestos de aliento y afecto. Ahora con viento a favor vamos a poner a Rosario bien arriba", cerró e insistió en que "todos somos parte de la ciudad y vamos a pedir que nos cuiden, que el espacio público tenga paz y tranquilidad".

Javkin evocó los 34 años de relación y conocimiento que tiene con el gobernador electo Maximiliano Pullaro, el "mayor de los recuerdos para Hermes Binner y sus buenos tiempos" y una mirada retro a su historia política, cuando el público se llenó de boinas blancas radicales y cánticos alfonsinistas.

Una sonrisa y una alegría que no pudo evitar, cuando María Eugenia Schmuck entonaba a viva voz el "adelante radicales" que iluminó la historia política de la Argentina de los 80 y signó el comienzo de su trayectoria, nada menos que de la mano de Raúl Alfonsín.