Javier Milei reveló por qué echó a Nicolás Posse: "Era mi amigo hace 18 años"

El presidente Javier Milei reveló que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse “salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos" y dijo que los funcionarios que no cumplen los parámetros establecidos quedarán “afuera” del Ejecutivo nacional, al recibir el premio Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid.