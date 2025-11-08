La Capital | Ovación | arquero

Nació en Villa Constitución, es arquero de un equipo de Uruguay y metió un gol de arco a arco

Gino Santilli, de 24 años, lanzó un zurdazo potente desde el vértice de su área que terminó en el fondo del arco rival

8 de noviembre 2025 · 16:42hs
Corría el año 2021. La pandemia del coronavirus hacía estragos y todas las actividades estaban afectadas, incluido el fútbol. En el equipo de Banfield debutaba un joven arquero nacido en Villa Constitución, convocado de apuro porque el plantel estaba diezmado.

Gino Santilli tenía 21 años, estaba en las inferiores del Taladro desde hacía un tiempo y se encontraba así con una oportunidad de oro por la ausencia del arquero titular, que se había contagiado de covid igual que otros jugadores del plantel.

Aunque su pase sigue perteneciendo a Banfield, Santilli se fue a jugar en 2024 a Cerro Largo, un equipo del interior de Uruguay que participa en la primera división del fútbol de ese país. Y allí hizo historia, al ser parte de un logro histórico, ya que el equipo se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

El gol de arco a arco

Pero ahora Santilli volvió a ser el protagonista excluyente del fútbol uruguayo al marcar un gol de arco a arco contra Liverpool. Cerro Largo ganaba 1 a 0 y a los 49 minutos ocurrió lo menos esperado: Santilli sacó desde el vértice izquierdo de su área un zurdazo muy violento, que ganó altura y se fue directamente hacia al arco rival, favorecido por el viento que soplaba en medio de una tormenta.

La pelota lanzada por el arquero nacido en Villa Constitución picó en el borde del área grande, donde un defensor de Liverpool pensó que su arquero la contendría con facilidad. Pero eso no ocurrió. El arquero Sebastián Lentinelly fue sorprendido y vio como la pelota pasaba por encima suyo hasta terminar en el fondo de la red para convertirse en el segundo gol de Cerro Largo. Y las imágenes de ese gol se hicieron virales rápidamente.

