Intervienen el PJ nacional y designan al frente a Barrionuevo

En tanto, el titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, anticipó este mediodía que apelará la intervención, al considerar que la resolución de la jueza Servini "es una intromisión y una judicialización de la política".

Según dispuso la jueza, Barrionuevo deberá realizar "un inventario de bienes muebles e inmuebles" como así también "informar sobre la situación económico financiera de la entidad".

Barrionuevo, cuyo mandato se extenderá hasta que la Justicia considere "normalizado" el partido, también deberá presentar ante la magistrada un "informe mensual detallando las actividades desarrolladas" para cumplir con la intervención y el ordenamiento del partido.

En el mismo trámite, la jueza dispuso la creación de una comisión asesora, conformada por tres miembros, que serán designados por el juzgado una vez que el interventor confirme que acepta el encargo.

La función de esta comisión será la de "asistir" al interventor en su relación con los distintos sectores partidarios.

Por su parte, Gioja dijo hoy que "el partido está normalizado", y añadió que no sabe "cuál es la causa" de la intervención. "No me cae como un balde de agua fría, porque siempre hay personas que quieren que el justicialismo tenga un tropiezo", admitió Gioja.

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, intervino hoy el Partido Justicialista nacional y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, para que "normalice" el órgano partidario.