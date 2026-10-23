Bullrich lanzó un nuevo spot en clave electoral y detonó las suspicacias

El mensaje de la senadora busca potenciar su identidad política en medio de las diferencias internas en La Libertad Avanza

La senadora Patricia Bullrich publicó un video con imágenes del Congreso y música de la banda Plan B.

La jefa de los senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich , volvió a agitar este viernes las redes sociales con un nuevo spot, en clave electoral, que refuerza su posicionamiento político dentro de La Libertad Avanza (LLA) .

La exministra de Seguridad Nacional publicó un video con imágenes del Congreso, principalmente del Senado, y lo acompañó con un mensaje centrado en su conocimiento del país .

Hace algunos días, Bullrich evitó dar precisiones sobre su futuro, aunque su nombre suena como compañera de fórmula del presidente Javier Milei en 2027. “No comments” , respondió en las últimas horas.

Para musicalizar el video que publicó en su cuenta de X, la legisladora utilizó la canción “Es un secreto”, del grupo Plan B , mientras se suceden distintas imágenes de la Cámara alta.

Entre las referencias hay dos centrales: la puerta de ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado en el recinto desde donde se presiden las sesiones.

“Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte”, inicia la pieza musical. La elección podría referenciar la disputa que tiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos.

Patricia conoce Argentina. pic.twitter.com/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

El video, que dura 28 segundos, cierra con una imagen de Bullrich en su despacho. No obstante, en el entorno de la senadora relativizan la posibilidad de ir de segunda debido a que vaticinan que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría restringir sus movimientos.

Tras la publicación del video, en la Casa Rosada receptaron el mensaje y consideraron que, por los detalles, se trata de un aviso de la legisladora de pelear por la candidatura a vicepresidenta en 2027.

>>Leer más: Bullrich sigue marcando diferencias con el gobierno de Milei

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios despachos de Balcarce 50. Pese a que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato, en el armado aseguran que se inclinan por una fórmula mixta para los comicios del año próximo, en los que los libertarios aspiran a hacerse de un segundo mandato.

Vicepresidenta de Milei, candidata propia o una construcción de poder para negociar 2027 son las opciones que alimentan las últimas incursiones de la senadora en redes sociales.