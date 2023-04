Florencia Kirchner iniciará acciones legales por los "graves y violentos dichos" sobre su salud

La hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que "en democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

Florencia Kirchner , hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó este viernes que iniciará "todas las acciones legales que correspondan" ante los "graves y violentos dichos" contra ella y su madre emitidos la semana pasada en un programa de la señal de televisión La Nación+ (LN+) y sostuvo que "no todo está permitido" y "hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

"Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan", escribió la hija de la vicepresidenta en su cuenta de Instagram. Y agregó que "en democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".