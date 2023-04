Denunciaron a Viviana Canosa y Laura Di Marco por "expresiones violentas" contra CFK

Canosa entrevistó a Di Marco, quien se refirió a fotos que subió Florencia Kirchner a su perfil de Instagram: "La hija de Cristina... no me quiero meter en un tema tan delicado pero... bueno, ves su cuerpo, cómo está. A mí me da mucha pena Florencia, tiene una anorexia nerviosa galopante. Según quienes estudian la enfermedad de la anorexia, eso es falta de madre".