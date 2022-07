Festival de bloques en la Cámara de Diputados santafesina: hay casi uno cada dos legisladores

Con el paso del tiempo esa composición original, con seis interbloques, se fue desmembrando hasta llegar a los 12 actuales, que a su vez se dividen en 19 bloques.

Por un lado, hubo alianzas electorales que se rompieron antes de llegar al recinto, como la de Unite. Mientras que, por otro, también hubo legisladores que decidieron armar sus propios bloques o interbloques en solitario.

El peso de los bloques está medido por la cantidad de sus integrantes, por lo que los monobloques no tienen una gran injerencia en las decisiones parlamentarias. Sí les permite tener acceso a la reunión de labor parlamentaria, donde se discuten los temas importantes y las prioridades para las sesiones. En esa mesa hoy se sientan 21 diputadas y diputados, además del presidente de la Cámara, Pablo Farías.

Cada jueves que hay sesión se prepara una amplia mesa donde se sientan Clara García, Joaquín Blanco (PS), Gabriel Real (PDP), Mónica Peralta (GEN) y Fabián Palo Oliver (UCR Radicales Libres), por el Frente Progresista. Por el PJ participan Leandro Busatto y Luis Rubeo, mientras que Oscar Cachi Martínez lo hace por el Frente Renovador y Matilde Bruera por Lealtad Kirchnerista. Todos ellos habían llegado en una misma lista. A estos nombres también hay que sumar a la referente del Partido Fe, Cesira Arcando, quien dejó hace tiempo Juntos por el Cambio y hoy es una de las interlocutoras elegidas por el gobernador Omar Perotti para motorizar sus iniciativas y monitorear lo que sucede en la Cámara baja.

También asisten Amalia Granata (Somos Vida Unión Federal), Betina Florito (Encuentro Republicano Federal), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Carlos Del Frade (FSP), Agustina Donnet (Igualdad), Sebastián Julierac(CC-ARI); Marcelo González y Fabián Bastía (UCR- Evolución); Julián Galdeano (UCR), Ximena Sola (PRO) y Walter Ghione (UNO), por Juntos por el Cambio.

Así se compone hoy la Cámara de Diputados y Diputadas

Frente Progresista, Cívico y Social (presidenta Clara García)

Cinco bloques: Creo (1 diputado); Demócrata Progresista- Frente Progresista Cívico y Social (1); Socialista- Frente Progresista, Cívico y Social (14); Gen- Frente Progresista, Cívico y Social (1); UCR Radicales Libres (1).

UCR Evolución (Maximiliano Pullaro)

Dos bloques: UCR Evolución (10) y Coalición Cívica ARI (1)

Justicialista (Leandro Busatto)

Un bloque: Justicialista-PJ (4)

Lealtad Kirchnerista (Matilde Bruera)

Un bloque: Lealtad Kirchnerista (2)

FE (Cesira Arcando)

Un Bloque: FE (1)

Frente Renovador 100% Santafesino (Oscar Martínez)

Un bloque: Frente Renovador 100% Santafesino- Juntos (1)

Juntos por el Cambio (Julián Galdeano)

Tres bloques: UCR- Juntos por el Cambio (2); PRO- Juntos por el Cambio (1); UNO (1)

Frente Social y Popular- Ciudad Futura (Carlos Del Frade)

Un bloque: Ciudad Futura (2)

Igualdad (Agustina Donnet)

Un bloque: Igualdad y Participación (2)

Vida y Familia (Nicolás Mayoraz)

Un bloque: Vida y Familia (3)

Somos Vida Unión Federal (Amalia Granata)

Un bloque: Somos Vida (1)

Encuentro Republicano Federal (Betina Florito)

Un bloque: Encuentro Republicano Federal (1)

La dispersión de fuerzas

La atomización de fuerzas en Diputados puede tener varias explicaciones y en simultáneo. Una posibilidad es que habla de la disputa de espacios de poder o visibilidad en el recinto. Otra es que expresa lo que pasa en la política santafesina a un año de las elecciones provinciales donde se elegirá gobernador y el resto de las categorías; o, también, obliga a mirar de qué manera se tejen las alianzas entre los diferentes partidos políticos para tener representación parlamentaria.

Algunas escisiones respondieron a reacomodamientos políticos a nivel nacional y provincial, como la reciente ruptura en el interbloque Justicialista, del que se desprendieron dos diputadas para formar Lealtad Kirchnerista.

Una situación que también podría tener un vínculo directo con los movimientos de la política nacional es la formación del bloque UCR-Evolución. Sin embargo, esa separación de 10 diputados que integraban el interbloque del Frente Progresista tiene una explicación un poco más compleja y que comienza el 9 de mayo de 2021 con la muerte de Miguel Lifschitz. Allí, además de una alineación nacional detrás de Martín Lousteau, hay un proyecto político que intenta llegar a la gobernación en 2023, con Maximiliano Pullaro a la cabeza y que necesitaba tener su espacio propio para empezar a pegar el salto a Juntos por el Cambio y no quedar bajo el ala del socialismo.

La decisión de los diputados radicales de Evolución de dejar el Frente Progresista dividió al interbloque mayoritario que al inicio de la gestión concentraba 28 bancas. Pero eso tampoco quiere decir que el radicalismo y el socialismo hayan dejado de votar juntos, aunque esas coincidencias o disidencias tienen más que ver con los temas que se discuten que con el espacio que ya no comparten.

La dispersión de los bloques comenzó ni bien asumieron los diputados. El primer ejemplo fue el del bloque de los provida, que detrás de la figura de Amalia Granata había conseguido seis bancas. La disputa por la presidencia del Bloque llevó a Granata a armar junto a Florito un bloque propio y los otros cuatro integrantes quedaron presididos por Nicolás Mayoraz. Luego esos dos bloques tuvieron sus desprendimientos. Florito se quejó de la forma de conducir de Granata y formó su monobloque. Mientras que Walter Ghione abandonó a Mayoraz para pasar a las filas de Juntos por el Cambio.

Pero los problemas por los manejos internos de los bloques son menores, no explican la mayoría de las divisiones. Hay diputados que también analizan cuál es el protagonismo que tienen. Algunos se abren para mostrar que tienen su propio peso o para no quedar pegados a posicionamientos políticos que no los sienten como propios.

Tal vez, la respuesta no está en pensar qué divide a los diputados, si no qué sucede para que no se unan. Es cierto que puede haber disputas de espacios de poder en el recinto. Pero también da la sensación que faltan –aunque algunos hay– proyectos políticos que vayan más allá de lo personal y que logren unir partes en la Cámara baja. De lo que no hay dudas, a menos de un año de las elecciones, es que en la política santafesina todos están pensando en 2023.