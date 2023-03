Fernández, sobre la situación en Rosario: "Estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer"

fernandez.mp4

El presidente efectuó estas declaraciones durante el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad en la localidad de La Poma.

Fuentes oficiales habían informado sobre el diálogo que el Presidente mantuvo con el intendente Javkin para analizar la situación.

Según confirmaron las fuentes, el jefe de Estado y el alcalde "intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo".

>> Leer más: "Los narcos han ganado", admitió Aníbal Fernández tras la balacera al súper del suegro de Messi

Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada, según se recordó. Además, desde la Casa Rosada se aclaró que, durante el diálogo de este jueves, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios.

"Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después", señalaron las fuentes gubernamentales.

El propio Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: "Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo".

>> Leer más: Javkin dijo que la zona donde balearon el supermercado de los Roccuzzo fue "liberada"

"La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal", agregó el jefe comunal.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que el ataque es un hecho "típico de los que sucede en Rosario desde hace más de 20 años" y consideró que los narcotraficantes "ganaron" pero que la "situación hay que revertirla".

"Los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo, por eso estamos con personal de las cuatro fuerzas trabajando en el lugar, porque estamos convencidos que es el camino", indicó el funcionario en declaraciones a la prensa en la puerta de la cartera que conduce, al tiempo que contó que dialogó con el Presidente sobre el tema.

>> Leer más: Celia Arena sobre el ataque al super de los Roccuzzo: "Buscan infundir terror y desazón"

"Desde que asumí, dijimos que íbamos a instalar a personal avezado, que sigue trabajando allí. Vamos a profundizar esa tarea", dijo el ministro, quien aclaró que el lugar donde ocurrió el ataque mafioso de esta madrugada no estaba "dentro de las fajas" elaboradas en el mapa del delito en el que trabajan las cuatro fuerzas federales de seguridad y la policía provincial.

El funcionario nacional cuestionó además a Javkin, quien exigió al Gobierno mayor seguridad: "El intendente de una ciudad de una provincia tiene que hablar con la gente de la provincia", respondió.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez (Santa Fe), se mostró "muy preocupado por lo que está pasando" en Rosario y consideró que se debe "ir a fondo" con la investigación del ataque.

"Hay que ir a fondo con todo esto. Ustedes saben que vivimos desde hace un par de años largos con las balaceras en varios lugares. El Ministerio Público abrió una fiscalía especializada en el seguimiento de esta balacera. Esperemos que se aclare y podamos encontrar algún punto en el que poder trabajar mejor alrededor de Rosario, ciudad en la que vivo y a la que quiero muchísimo", enfatizó el legislador.

Mientras que los precandidatos presidenciales del PRO, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la titular del partido, Patricia Bullrich, volvieron a discrepar hoy sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico, ante el citado ataque.

Rodríguez Larreta planteó la necesidad de un "Gobierno nacional presente", pero con las fuerzas armadas destinadas al conflicto en la frontera.

"La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras", escribió Larreta en su cuenta oficial de Twitter.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1631271529907474432 La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 2, 2023

Sin embargo, Bullrich aseguró que "no hay lugar para soluciones a medias" y defendió la presencia de las fuerzas armadas en las calles para enfrentar el conflicto narco.

"Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo", expresó la titular del PRO también a través de Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1631268317863333889 Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo. pic.twitter.com/ka03e4J3d5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2023

Bullrich insistió en que "no hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales" y que la lucha contra el narcotráfico "tiene que ser de frente y sin cuartel".

"Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas", remarcó.

Asimismo, el expresidente Mauricio Macri también lamentó el hecho y llamó a "combatirlo con decisión".

"Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias", expresó.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1631278672878485508 Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 2, 2023

Por otra parte, la exgobernadora bonaerense y también precandidata presidencial por JxC, María Eugenia Vidal, sostuvo que hay que "blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1631290919935680514 Blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia. FIRMEZA URGENTE.



Ayer asesinaron a un hombre con 7 tiros y hoy balean la puerta de un supermercado, ¿Cuánta sangre más tiene que corrrer? Háganse cargo o son cómplices @alferdez @omarperotti pic.twitter.com/Ap1DB2aOZn — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 2, 2023

El hecho ocurrió minutos antes de las tres de esta madrugada en el local llamado "Único", ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.

La fiscalía informó que "se constataron 14 impactos en el frente del local comercial" y "se recogieron 12 vainas servidas en el lugar", mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

"Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación", agrega el reporte de la fiscalía.