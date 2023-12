Federico Angelini expresó el malestar del PRO por la designación de Martín Menem en Diputados

" Nosotros vamos a acompañar las cosas que creamos que están bien. Vamos a ser una 'alternativa', si vemos cosas que pueden mejorar las vamos a proponer, pero no va a haber un cogobierno ", aclaró Angelini, para quien Milei "recorrió un camino muy interesante y llegó a la presidencia de la Nación, por eso hay que reconocer ese cargo".

menem111113456.jpg Martín Menem presidirá la Cámara baja nacional. Es libertario, hijo de Eduardo Menem y tiene 48 años. Télam

Por otro lado, se refirió a las tensiones internas en el PRO luego de la confirmación esta semana de que la titular del partido Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.

"Puede que haya tensiones dentro de PRO. Es momento de discutir y no hay que temerle a las discusiones", sostuvo Angelini y añadió: "En el PRO el problema nunca llega a agrandarse sino que hay tensiones y nada más".

"Macri se puso muy contento cuando Patricia aceptó el cargo de ministra, él sabe que es la persona más preparada para asumir esa responsabilidad", consideró y remarcó que Bullrich -quien ya ocupó ese cargo durante la gestión de Cambiemos- "tiene mucha experiencia en el cargo".

En cuanto a la relación entre Macri y Milei, dijo: "Macri respeta mucho a Milei y elpresidente (electo) es el que decide. La relación existió siempre entre Javier Milei y Macri; existió, existe y existirá".

Además negó que la convocatoria a elecciones dentro del PRO tenga que ver con disputas dentro del espacio, y se preocupó en aclarar que está vinculado a la renovación de autoridades por el vencimiento de los mandatos.

"Todo lo que tiene que ver con el llamado a elecciones y renovación de autoridades en el PRO es porque se vencen los mandatos. Es una cuestión exclusivamente formal más allá de las especulaciones", explicó.

Sobre quién sucedería a Bullrich en la titularidad del PRO, dijo: "Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar me gustaría que sea Mauricio el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer".