Fantino y Manguel, citados como testigos

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declarar hoy como testigos al conductor televisivo Alejandro Fantino y a la periodista Romina Manguel, en la causa que investiga supuestas extorsiones que se habrían dado en la causa de los cuadernos.

Ramos Padilla citó al conductor y a la periodista del programa televisivo para interrogarlos sobre las sospechas que indican que ambos eran víctimas de operaciones de inteligencia que se hacían sobre los integrantes de ese panel televisivo.

En la investigación el magistrado, detalló que "los reportes de D'Alessio no sólo se circunscribieron a operaciones ilegales de espionaje que perjudicaron a (el productor agropecuario Pedro) Etchebest, a la petrolera venezolana PDVSA y a (el uruguayo ex directivo de PDVSA) Marcelo Brusa Dovat, sino que también abarcaron otras áreas como por ejemplo los informes de inteligencia que realizó sobre los periodistas del programa televisivo Animales Sueltos y cuya fuente de información fue el periodista Daniel Santoro, a quien D'Alessio señala en sus reportes de inteligencia como su amigo".

Tanto Fantino como Manguel confirmaron que se presentarán ante el juez.

Manguel en declaraciones radiales dijo que no tenía "la menor idea de por qué el juez la citaba como testigo. "Quiero ser prudente. Ante la locura, mesura. No sé qué hay en la causa, no sé qué puede mostrar, ni que evidencia tiene, ni que va a preguntar el juez. Pero por supuesto que voy a ir".

La periodista aclaró en tono enfático que fue citada como testigo como respuesta "a algunos colegas que con mala leche resaltaban la cuestión de la citación".

"Fantino y yo pudimos haber sido espiados. No lo sé, porque no sé que hay en la causa. Y aclaro una vez más, voy como testigo. No somos parte de una operación, somos víctimas", afirmó.