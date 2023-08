"En Santa Fe hubo un voto castigo que, como contracara, eligió a la buena política"

¿Cuál es la clave de esa victoria en las primarias?

Tiene que ver con el castigo de la gente a un gobierno que no cumplió su palabra, que no se preparó, que no tuvo equipos, que no invirtió y que no dio la cara. Tenemos un Perotti que obtuvo la mitad de los votos que había sacado con su candidatura a gobernador. Es una debacle, no solo para él sino para su espacio político, porque arrastró a muchos otros postulantes en esa gran derrota. La contracara es la confianza en quienes hemos demostrado, primero, que es posible dejar de lado las diferencias en pos de encontrar soluciones para la sociedad. Aunque no pensemos lo mismo en todo, aunque vengamos de partidos diferentes, aunque en el pasado hayamos tenido espacios que no se cruzaban, hoy la sociedad merece, por la complejidad de los problemas que enfrenta, que nos pongamos de acuerdo. Unidos es un encuentro político enriquecido, más que la suma de distintos partidos. Segundo: hubo una gran contundencia en la decisión de Pullaro de querer ser gobernador. Hace más de dos años que viene recorriendo la provincia, preparándose, y la gente lo sintió. Porque le gusta que llegues a su lugar y que la escuches de primera mano, que no agredas y que, en todo caso, no te quedes dando vuelta en el diálogo sólo de la política entre sí.

¿Preocupa que la figura de Milei, o el mensaje que implica su voto, puedan colarse en la campaña provincial?

Tomo con mucho respeto el voto de la gente, cualquier expresión democrática. Quienes estamos en política tenemos que mirarla, entenderla, comprenderla y, en todo caso, hacer una autocrítica. La gente votó con bronca y con decepción de aquello que, fundamentalmente a nivel nacional, la política tiene como deuda con la sociedad: la inestabilidad, la inseguridad y la inflación, el marco de un país con escasas posibilidades de futuro. Creo que el mensaje de Milei llegó a mucha gente. Ahora, en Santa Fe es distinto: también hubo un voto bronca hacia el gobierno provincial, pero que mayoritariamente eligió como contracara a la buena política. Y podemos mostrarla, porque nosotros no tenemos privilegios, somos personas que estudiaron en la escuela pública, que trabajaron desde chicas, que caminan la calle, que tienen aciertos y errores, pero siempre con mucha honestidad. Somos realmente un equipo.

El humor social no es el ideal para el actual marco electoral...

Por supuesto que la gente tiene preocupación y bronca, hay razones para que eso ocurra. Por eso la política tiene que ser austera, de una gran escucha de los problemas y muy seria en lo que propone. No nos van a escuchar con promesas incumplibles y, además, al haber sido gobierno tenemos mucha responsabilidad en lo que proponemos. Entonces, a la gente la entendemos, nos ponemos en su lugar. Comprendemos claramente el dolor de una familia que no tiene trabajo, o que lo tiene pero no llega a fin de mes. Comprendemos a los chicos que están aprendiendo muy poco en la escuela o al productor de un campo que tuvo tres años de sequía y no cuenta con ningún apoyo. Y tenemos un plan para enfrentar y solucionar esos problemas.

¿Cómo vislumbra el duelo directo con Perotti?

Quiero recordarle a la gente, porque en un año con muchos comicios nacionales y provinciales por ahí no tiene todo tan en claro, que vamos a elegir 50 diputados y diputadas, pero que la lista que gana, así sea por un sufragio, obtiene 28. Y qué importante es, porque la gente definirá quién tendrá mayoría propia, pudiendo afianzar un plan de gobierno, o quién buscará atrincherarse para poner palos en la rueda. Creo que la gente ya le respondió a Perotti con una escasísima cantidad de votos. Respondió de ese modo a la falta de cuidado, a no haber dicho la verdad y a no estar aquí dando la cara. Esa respuesta se repetirá el 10 de septiembre y, a partir de diciembre, nos convertiremos en los escuderos del gobierno de Pullaro.

CG3.jpg "A partir de diciembre, nos convertiremos en los escuderos del gobierno de Pullaro", afirmó la socialista. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

La Asamblea Legislativa del jueves pareció adelantar la transición.

Fue una votación enormemente responsable. Antes de la Asamblea repasaba lo siguiente: en nuestra gestión anterior designamos 90 fiscales. Hasta ahora, Perotti había mandado 23 pliegos, salvo algunos últimos que votamos el jueves, sin diálogo ni planificación. Finalmente votamos los cargos que consideramos indispensables, y vamos a fortalecer la Justicia. El control de la inseguridad tiene tres patas: fuerzas policiales bien equipadas y organizadas, una Justicia planificada y con recursos y una mirada social inteligente y sensible, porque el delito que Perotti dejó crecer hoy tiene cooptados los barrios más humildes.

El candidato a gobernador oficialista, Marcelo Lewandowski, marcó como una contradicción ese rechazo a los pliegos de fiscales y los reiterados reclamos opositores por la inseguridad.

A Lewandowski, en cuatro años, no lo escuchamos nunca defender ni pedir fortalecer la Justicia provincial. Su reflexión también es tardía.

Después de una interna muy competitiva y picante, ¿impera la paz en Unidos?

Absolutamente. Nombré varias veces a Pullaro o a Gisela Scaglia porque integran la fórmula que ganó, y serán los próximos gobernador y vice, pero también tuvimos contacto con Carolina Losada, quien nos dio su apoyo contundente. Lo propio están haciendo los miembros de su lista y demás referentes del espacio que integra. Encontramos un punto enormemente enriquecedor. No me caben dudas: este encuentro es el cambio para Santa Fe.