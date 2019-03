Los modelos finales del diseño impreso de las Boletas únicas para las primarias del 28 de abril se exhibieron la tarde de ayer en las oficinas de la Secretaría Electoral en la ciudad de Santa Fe. La provincia de Santa Fe fue la primera en el país en abandonar la vieja boleta sábana y reemplazarla en el 2011 por la boleta única de papel que ha dado un resultado exitoso hasta la fecha proveyendo mayor transparencia (la impresión de las boletas está a cargo del Estado), seguridad (tienen una identificación única y numeración correlativa) y celeridad (permite un conteo más acelerado para las autoridades a la horas de las actas en el cierre de mesa que nutrirá el escrutinio provisorio la noche del día del comicio).

La Boleta Unica santafesina es una alternativa que numerosas bancadas legislativas pugnan para que la Nación adopte como sistema en las elecciones nacionales que también se desarrollarán este año.

Las que ayer conocieron son las correspondientes a las categorías provinciales —gobernador, diputados y senadores provinciales— las que fueron entregadas por el secretario electoral, Roberto Pascual, a los apoderados los partidos políticos y/o alianzas que competirán en las Paso del mes próximo.

Sobre unas extensas mesas se exhibieron los modelos de las boletas. La de gobernador y vice, la de senador —es una diferente por cada departamento— y la que lleva los postulantes para diputados provinciales alcanza la medida conocida como A3, esto es 297 x 420 mm de alto por ancho en ambos casos, respectivamente.

Como lo indica la normativa que regula el uso de esta papeleta que se llama "Boleta Unica" porque los candidatos de todos los partidos están en la misma se identifican por diferentes para cada categoría (la de gobernador y vice tiene fondo verde; la de diputados, naranja; y la de senadores es azul) y llevan la foto del candidato en el caso de gobernador y de los aspirantes a senadores y del primero de cada lista en la de diputados.

Las fórmulas que aspiran a la Gobernación de la provincia serán ocho (8). Dos por el Frente Juntos (espacios de la coalición que lidera el PJ, único en el que habrá internas para esta categoría) y una por cada lista restante: Frente Progresista Cívico y Social, Cambiemos, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nueva Izquierda, Espacio Grande y Alternativa Federal. En la boleta de precandidatos a diputados, las 24 propuestas aprobadas por las autoridades electorales, a la que podría sumarse una más, si el Tribunal termina confirmando la nómina que encabeza Amalia Granata por el partido Unite.

La boleta de la banca de senador por el departamento Rosario contiene a 21 aspirantes que competirán ese escaño.

Una vez que los modelos de las boletas —todas con un sello atravesado que dice "Anulado" porque las que se oficializarán para usarse el día del acto comicial deberán estar numeradas correlativamente, selladas y firmadas— fueron exhibidos a la prensa por el secretario electoral, se hizo entrega de un juego a los apoderados de los partidos que ahora deberán hacer saber, en el plazo que fija la ley, las observación y/u objeciones que pudieren interponer al diseño. De no haber presentaciones de los partidos que reclamen modificaciones la siguiente medida, anunció ayer Pascual, es el envío de las órdenes de impresión a las tres empresas que se encargarán de confección.

Cabe recordar que el orden en el que figuran los partidos con los candidatos que aparecen en las fotos no es arbitrario aunque si azaroso. Fueron determinados por un sorteo formal que se realizó hace algunos días atrás.

Colores

El color de la Boleta Unica es un detalle importante toda vez que las urnas tienen diferentes ranuras también identificadas por una banda del color y la letra de la categoría a la que pertenece: la G para gobernador y vice; la D para diputados y la S para senadores.

Hace cuatro años se realizó una experiencia en las ciudades de Rincón y Roldán de hacer el escrutinio provisorio con actas de mesa digitales. Este año, según ayer lo explicó Pascual, se hará lo mismo pero con la ciudad de Santo Tomé y ya con la totalidad del padrón de ese distrito y no sólo con algunas mesas testigos, como fue en el 2015.

Este sistema permite agilizar aún más el recuento provisorio y obtener una tendencia más temprana en relación al resultado comicial.

Autoridades de mesa

Al igual que otros años los docentes serán convocados y capacitados para ejercer la función de autoridades de mesa y a quienes se pagarán unos 3.800 pesos por sus servicios. Se habilitarán 8.041 mesas de votación en todo el territorio. Se requerirán tres autoridades por cada una, por lo que serían convocadas más de 24 mil personas en toda la provincia. La provincia no habilitará como en otras ocasiones un registro de ciudadanos voluntarios para trabajar en las elecciones.

La semana próxima se presentarán oficialmente aquellas boletas restantes es decir las correspondientes a las categorías locales. Estas son: municipal, las referidas a los precandidatos a intendente y concejales y comunal, las de presidentes y miembros de comisiones comunales.

En cuanto a la observación a la lista que lleva a la mediática Amalia Granata como aspirante a legisladora provincial, Pascual explicó que está resuelto la observación "sobre un candidato de su lista y no sobre la postulación de ella" y que fue comunicada ayer por el Tribunal Electoral a la secretaría. No dio detalles porque, se excusó, "todavía no fue comunicada a sus apoderados".