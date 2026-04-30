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El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo

Lo resolvió el consejo nacional del PJ, que este jueves analizó la situación política y social del país, junto a la reforma electoral que impulsa el gobierno de Milei

30 de abril 2026 · 18:20hs
El senador nacional José Mayans encabezó la reunión del consejo nacional del Partido Justicialista.

Foto: Archivo / La Capital.

El senador nacional José Mayans encabezó la reunión del consejo nacional del Partido Justicialista.

El Partido Justicialista (PJ) convocó para el 19 de mayo próximo a un congreso nacional con el objetivo de analizar la situación política local e internacional y abordar cuestiones de la organización.

La decisión fue adoptada durante la reunión del consejo nacional federal del PJ que se realizó este jueves en la sede partidaria ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

Tras analizar la marcha del gobierno de Javier Milei, el vicepresidente del espacio, el senador nacional José Mayans, expresó: “La esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista”.

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En esa línea, el legislador aseguró que el presidente “está destruyendo el Estado y sus bienes”, instancia que provoca "un daño tremendo a la sociedad".

Mayans también consideró "bochornosa" la presencia "del corrupto jefe de Gabinete (Manuel Adorni)" en la Cámara de Diputados.

Acerca de lo ocurrido este miércoles en la Cámara baja, sostuvo que con la exposición de Adorni el oficialismo busca "tapar la gestión de un gobierno que se está cayendo a pedazos".

Por eso, consideró que el peronismo es el partido que “debe dar respuestas, una propuesta de futuro en la Argentina contra la injusticia social que impera" en el país.

El senador también abordó la compleja situación internacional, en un contexto signado por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. "El presidente que tenemos, gratis y sin pasar por el Congreso, avala las políticas belicistas” de a gestión de Donald Trump y sus aliados, afirmó.

La reforma electoral

Además, los consejeros del PJ analizaron las Paso, el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia, temas incluidos en la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada.

Asimismo, el partido convocó a elecciones internas en los PJ de Salta y Jujuy para el 25 de octubre.

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