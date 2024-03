El socialismo reclama al Congreso que trate la emergencia en seguridad para Rosario

>> Leer más: Presentan un proyecto declarar la emergencia en seguridad en Santa Fe por un año

El proyecto contempla la generación de un fondo especial, proveer tecnología y equipamiento acorde, y la creación de una Junta de Emergencia de Seguridad, integrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad, Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y cada una de las autoridades locales del Departamento Rosario.

“Es fundamental que el comité de crisis también lo integre el Poder Judicial para trabajar mancomunadamente y coordinar las acciones”, explicó Fein, quien detalló que su propuesta busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, con la inmediata implementación en la jurisdicción de Rosario del nuevo Código Procesal Penal Federal, y la disposición por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para tal fin.

“En Santa Fe, siendo gobierno, impulsamos una reforma profunda de la justicia para juzgar más rápidamente a los responsables de la violencia y el terrorismo urbano. Así es como logramos condenar y meter presos a los cabecillas de las bandas narco. Este tema requiere seriedad”, manifestó el diputado Paulon, compañero de bancada de Fein, también en representación de Rosario.

Embed Mañana en @DiputadosAR vamos a solicitar su tratamiento urgente porque la ciudad merece y necesita recuperar la paz — Esteban Paulon (@EstebanPaulon) March 13, 2024

La emergencia en seguridad fue reclamada también por la ministra Patricia Bullrich, quien se quejó porque al retirarse la ley ómnibus se perdió la oportunidad de contar con esta herramienta vital para la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario.

En declaraciones a LN+, cargó contra la oposición, que no le dio el apoyo a la Ley Bases que había enviado el Ejecutivo y que contemplaba la emergencia en seguridad. “Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”, dijo Bullrich.