Presentan un proyecto declarar la emergencia en seguridad en Santa Fe por un año

image - 2024-03-12T083316.576.jpg

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

La emergencia en seguridad fue reclamada por la ministra Patricia Bullrich, quien se quejó porque al retirarse la ley ómnibus se perdió la oportunidad de contar con esta herramienta vital para la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario.

En declaraciones a LN+, cargó contra la oposición, que no le dio el apoyo a la Ley Bases que había enviado el Ejecutivo y que contemplaba la emergencia en seguridad. “Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”, dijo Bullrich.

Mario Barletta emergenca seguridad.mp4

>> Leer más: Patricia Bullrich: "No podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros"

“La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas”, reflexionó la titular de la cartera de seguridad, quien aseguró que la ola de violencia que asola a Rosario es producto del “el cerco que se hizo sobre las cárceles”. y agregó: “Habíamos pedido eso porque sabemos que cuando se empieza a apretar al delito, este reacciona, sobre todo cuando lo han dejado armarse”.

El bloque radical tendrá la oportunidad de tratarlo sobre tablas este miércoles en la sesión especial convocada para debatir sobre movilidad jubilatoria.