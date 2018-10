Si bien aún no hay un cronograma electoral oficial en Santa Fe para el 2019, las elecciones provinciales están a la vuelta de la esquina. Ayer en la sede del PJ se realizaron reuniones donde se definió, entre otras cosas, que el congreso provincial del partido se convoque para el 1º de diciembre próximo.

El encuentro de unos 400 congresales será en la sala Luz y Fuerza de la capital provincial, donde se definirán aspectos formales de cara a los comicios donde, entre otros cargos, se disputará la Gobernación. Entre los puntos del temario se destacan la aprobación de alianzas electorales, la paridad en los cargos partidarios y modificaciones de mandatos.

"Lo principal es que el 1º de diciembre tengamos un congreso que nos autorice a constituir alianzas con otros partidos, tal como sucedió el año pasado", confió el presidente del partido, Ricardo Olivera.

La estrategia sería más o menos la misma que el año pasado y que todos los justicialistas que quieran ser candidatos jueguen dentro de la estructura del PJ para no dividir votos.

"También se resolvió, y esa es una tarea que me encomendaron como presidente, empezar a charlar con los diferentes espacios del partido. Eso es algo que ya estoy haciendo, pero el partido quiere que se institucionalice y que armemos una mesa de diálogo", explicó Olivera, quien desde el lunes pondrá manos a la obra.

El trabajo de sentar a todos en una mesa no será sencillo, pero Olivera entiende que es muy importante. "Ahí acordaremos algunos puntos en común referidos a la campaña y con la idea de decir «bueno muchachos, todos adentro»", expresó.

"Si podemos vamos a juntar a todos los espacios un día en el partido. En esto estuvieron todos de acuerdo, los presidentes comunales, los intendentes, los departamentales. Todos tienen esa idea de pensar que más allá de las candidaturas, no tenemos que equivocarnos en la estrategia e ir todos juntos", afirmó.

Consultado sobre si una gran oferta de candidaturas en las Paso no podría jugar en contra de las aspiraciones del PJ, Olivera respondió: "Para mí las internas fortalecen al partido. No creo que sean muchas más que tres las candidaturas (a gobernador), a lo sumo cuatro. Unidad Ciudadana no va a presentar tres listas, eso se resolverá en una fórmula. Después está el espacio de Omar (Perotti), el de María Eugenia (Bielsa) y puede aparecer algún otro, pero no mucho más".

"Después de las Paso, dependerá de la generosidad de los actores", analizó, y marcó objetivos: "Yo reivindico mucho las Paso del año pasado con esa foto de Agustín (Rossi) con Alejandra (Rodenas) al otro día de las elecciones y varias reuniones que fuimos armando nos permitió definir una estrategia electoral que nos posibilitó mantener los 500 mil votos, que no es algo menor. En el peronismo, por su historia después de las Paso, el que ganó siempre saca la mitad y ahora esta va a ser nuestra tarea, la de ver cómo hacemos para tener a todos adentro".

Por otra parte, el presidente del PJ hizo referencia a las dificultades que atraviesan los municipios y comunas y la necesidad de reunirse con el gobernador para buscar algunas soluciones. Sin embargo, aseguró que desde hace un mes vienen pidiendo una audiencia con Miguel Lifschitz y aún no obtuvieron una respuesta favorable.

"En el encuentro que tuvimos con intendentes y presidentes comunales se habló de la realidad económica, el atraso en el envío de recursos del Fondo de Obras Menores, la seguridad y la creación de un fondo compensador que reemplace la quita de los subsidios al transporte y del Fondo Federal Solidario o fondo sojero, que van a tener un impacto directo en la economía de los municipios y comunas santafesinos", argumentó Olivera.

La idea es que ese fondo no tenga un destino específico, tal como sucede con el de Obras Menores o como sucedía con los recursos que llegaban del fondo sojero sino que sea de libre disposición.

"Los municipios y las comunas están muy complicados con el pago de sueldos y aguinaldos; las obras que tenían presupuestadas hoy valen el doble. El intendente de Reconquista me dijo que ellos habían planteado en el presupuesto un incremento del combustible de entre un 18 por ciento y un 20 por ciento y aumentó el 90 por ciento. Cayó la recaudación de los municipios y comunas, pero no de municipios pobres sino de los que están bien administrados y tienen recursos. Queremos que esta idea del fondo compensador se contemple en el presupuesto 2019", aseguró.

Luego agregó: "Hoy los municipios y comunas enfrentan dos cuestiones: una coyuntural, de aquí a fin de año; y la otra es la del año que viene, que va a ser peor que este".

Pero, además, el presidente del Partido Justicialista mostró su preocupación porque desde hace un mes le vienen pidiendo una reunión al gobernador Miguel Lifschitz y hasta el momento no tuvieron una respuesta favorable. "Vamos a seguir trabajando y estamos pensando en elaborar un petitorio. Esta es la tercera o cuarta reunión con intendentes y presidentes comunales y nos vamos a volver a reunir en 10 o 15 días", concluyó.