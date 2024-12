El PJ fijó su congreso provincial para definir cómo jugará en la elección a constituyente

Con la pretensión de dar vuelta la página, pese a la propuesta de sancionar al perottismo por no cumplir el mandato partidario de no votar la ley de necesidad de reforma de la Carta Magna, el PJ de Santa Fe convocó a su congreso provincial para el 28 de diciembre próximo con el objetivo de definir la estrategia de cara a un 2025 con impronta electoral. El reto no es menor: sin Paso y en tiempo de descuento (el cierre de listas operará el 7 de febrero), un atomizado peronismo deberá alcanzar una síntesis y plasmarla en una nómina de candidatos a convencional constituyente.