El partido de Carrió rechaza una alianza con Bonfatti y lo responsabiliza del narcotráfico

La Coalición Cívica de Santa Fe marcó límites a sus socios del PRO y el radicalismo. También le sacó tarjeta roja al ex ministro Rubén Galassi. "Juntos por el Cambio no se puede convertir en un aguantadero", alerta.

El ex gobernador Antonio Bonfatti

La Coalición Cívica de Santa Fe, el partido que a nivel nacional lidera Elisa Carrió, salió a rechazar de manera categórica y rotunda una alianza electoral en la provincia entre Juntos por el Cambio y el socialismo, al menos con el sector que lidera el ex gobernador Antonio Bonfatti. La líder local de esa fuerza política, la ex diputada nacional Lucila Lehmann, posteó en Twitter una reciente nota periodística que lleva la foto de Bonfatti (bajo el título: “Bonfatti se muestra con Javkin y Jatón en medio de las negociaciones del socialismo con Juntos”) y escribió: “Juntos por el Cambio no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años lo viene denunciando Carrió, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”.