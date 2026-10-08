La Capital | Política | Oficialismo

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

LLA convocó a un plenario de comisión para tratar la norma de propiedad privada un día antes de la sesión especial en Diputados

8 de octubre 2026 · 21:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
El diputado Nicolás Mayoraz

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Una vez más utilizando el calendario a su favor, La Libertad Avanza (LLA) convocó a un plenario en Diputados para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegó con media sanción del Senado. Se trataría de un paso más para el plan oficialista, que busca incluir una regulación más laxa que la debatida ley de tierras, actualmente derogada por decreto.

La iniciativa conservaría el porcentaje límite de propiedad extranjera (15 %), pero eliminaría el tope de hectáreas (1.000) para cada inversor.

La convocatoria fue realizada por el rosarino Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se plegará en un plenario con Legislación General para debatir a partir del 14 de octubre, a las 16, la ley.

Plan libertario

Se trata de una nueva iniciativa libertaria para desactivar la convocatoria a sesión de la oposición, planificada para el día siguiente con el objetivo de derogar el DNU 70/2023, lo que restituiría la ley de tierras.

La ley de inviolabilidad de la propiedad privada es la que el oficialismo aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra en el Senado en agosto pasado, de un paquete del que tuvo que excluir las normas de tierras y del manejo del fuego por la presión creciente de sus aliados y de la movilización social. Previamente se introdujeron cambios para conservar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Lo que sí permaneció fue la reforma del régimen de expropiaciones, cuya nueva redacción establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”, fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días y se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.

También se propone modificar el sistema de desalojos ampliando su posibilidad para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado” y garantizando hasta diez días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desahucio involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.

En el caso de incluirse un apartado perteneciente a la ley de tierras que consiga aprobación en la Cámara baja y establezca una restricción a la compra de territorio nacional por parte de extranjeros, el régimen deberá regresar al Senado con modificaciones para volver a debatirse.

Eso extiende la ventana de desregulación plena que rige en la actualidad tras la disposición de la Corte Suprema de preservar la vigencia del DNU 70/2023, que puede ser revisado nuevamente en los próximos días.

Los pasos de la Corte

En tanto, la Corte designó a los dos conjueces que se sumarán al debate por la derogación de la ley de tierras, y apura los plazos para resolver el conflicto con el artículo 154 del DNU 70/23.

El máximo tribunal de justicia anunció que Diego Barroetaveña, miembro de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, resultaron elegidos para definir la cuestión.

Noticias relacionadas
Todo indica que el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección.

El cálculo de Pullaro sobre el calendario electoral

El Papa León XIV y Ricardo Diab durante la audiencia realizada en el Vaticano.

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Los rectores del CIN hicieron un cabildo abierto en la Plaza de Mayo para darles visibilidad a los reclamos de la universidad.

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

El presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula antes del balotaje presidencial en Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Lo último

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

El discurso inaugural estuvo a cargo de la historiadora Marcela Ternavasio. Los stands recibieron a cientos de rosarinos
Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra
Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord
La Región

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón

Ovación
La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Video: el partido de reserva entre Atlético Tucumán y Talleres terminó a las piñas

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Policiales
Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

La Ciudad
Inauguró la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra
La Ciudad

Inauguró la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol
La Ciudad

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

El río Paraná subió 74 cm en un mes en Rosario y anticipan otra crecida
La Ciudad

El río Paraná subió 74 cm en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Se renueva el pronóstico sobre El Niño y especialistas hacen foco en el Litoral

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón
Policiales

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste
La ciudad

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

Dos niños hospitalizados  tras caer un árbol sobre dos viviendas en Villa Banana
La ciudad

Dos niños hospitalizados  tras caer un árbol sobre dos viviendas en Villa Banana

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista
La Ciudad

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista

Soy una víctima más, dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos
La Ciudad

"Soy una víctima más", dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme
Policiales

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero
Información General

Sobreseyeron a familiares de Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo
Policiales

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra audaz e inventiva
Información General

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por su obra "audaz e inventiva"

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales
La Región

El 85 % de las internaciones por salud mental en Santa Fe se realizan en hospitales generales

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario
Agro

La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale