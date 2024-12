El ministro santafesino Lisandro Enrico vapuleó al gobierno de Milei: "Les chupan un huevo las rutas nacionales"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe replicó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario de confianza de Maximiliano Pullaro dijo que los integrantes del gobierno nacional "viajan en avión" y "no salen de sus oficinas"

"Cada vez que voy allá, me encuentro con gente que no sale de sus oficinas", apuntó el ministro de Obras Públicas sobre la relación con la administración de Javier Milei. Antes de esta crítica, el vocero presidencial había dicho que no tienen "ninguna preocupación" en cuanto a los proyectos para cuidar los caminos.