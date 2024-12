Milei pidió vacaciones "gasoleras", pero dos ministros se van a Miami y Disney

El presidente Javier Milei decidió no tomarse vacaciones e hizo una bajada de línea para sus ministros a la hora de tomarse un descanso . Nada de lugares que demuestren ostentación o que no se alinean con su historial de vacaciones. Sin embargo, algunas excepciones debieron justificarse por volar a Miami y Disney.

En una de las últimas reuniones de gabinete, el criterio de las vacaciones de los funcionarios fue uno de los que ocuparon la agenda. El presidente les dio autorización para que se tomen un descanso después de un año intenso pero con tres recomendaciones: que no sea a un destino que se identifique con la ostentación, que no desarmen sus equipos de colaboradores, y que esos períodos, de no más de dos semanas, puedan interrumpirse.