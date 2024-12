Mientras a Milei se le van ministros al exterior, ¿qué línea bajó Pullaro para las vacaciones?

Tanto el presidente como el gobernador pidieron que el descanso de sus funcionarios no se desprenda de la realidad. Límites y recomendaciones

Solo diez días de vacaciones en enero y que no se pisen ministros y viceministros . Ese es el criterio que bajó el gobernador Maximiliano Pullaro para los funcionarios de primera línea, en momentos en que a nivel nacional se armó cierto revuelo porque Javier Milei también puso condiciones para el descanso , pero algunos integrantes de su gabinete tomaron destinos particulares.

El presidente les dio autorización a sus ministros para que se tomen un descanso después de un año intenso, pero con tres recomendaciones: que no sea a un destino que se identifique con la ostentación, que no desarmen sus equipos de colaboradores y que esos períodos, de no más de dos semanas, puedan interrumpirse.