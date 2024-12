Manuel Adorni dijo que el gobierno "no tiene ninguna preocupación" por el estado de las rutas nacionales

>>Leer más: Siniestros viales: en 2024, las rutas nacionales 11 y 34 ya registran 60 muertos

“Con respecto a la prioridad en las obras, desconozco cuál es el estado de cada una, a quién pertenecen y en tal caso quién es el responsable. Pero la postura del gobierno ha sido siempre clara”, expresó el funcionario libertario en primer término.

Luego el trabajador de prensa repreguntó y explicó que su consulta era sobre la “prioridad y atención” a ese tema. “¿Está esa preocupación para que no hay accidentes?”, le dijo.

Y Adorni contestó: “No, no tenemos, desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, ningún tipo de preocupación, ni nada que tengamos que agregar”.

El estado de las rutas nacionales en Santa Fe

La situación de las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe es alarmante. El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, manifestó la preocupación por la falta de respuesta de Nación al reclamo que Santa Fe (junto a otras provincias) realiza por la falta de mantenimiento y el mal estado de las rutas nacionales, y afirmó que “para gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”.

El funcionario enumeró que “no cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”, y recordó que por este motivo “el gobernador (Maximiliano Pullaro) pida que si no reparan las rutas, se las pasen a la provincia”.

Desde el Observatorio Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe vienen denunciando que “desde hace un año no existe desde el gobierno nacional el mantenimiento de las rutas”.

Sebastián Kelman, director de capacitaciones del Observatorio, realizó su descargo a las autoridades nacionales: “Insistimos desde el gobierno provincial en la preocupación y el reclamo a Nación para que se ocupe del mantenimiento, obras de mejora y corte de pasto en las banquinas. Estos cuidados impactan directamente en que la gente muere en las rutas por su mal estado”.

“Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña. Es una «porteñocracia», y la verdad es que no les importa”, declaró.