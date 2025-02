El "gurú" rosarino del blue salió a respaldar a Milei y no se guardó nada: "A los tibios los vomita Dios"

El analista rosarino también destacó la proyección internacional de Milei. Así posteó en X una nota en The Economist (un tradicional medio británico) sobre el primer mandatario y apuntó: “¿Viste alguna vez algún presidente argentino en la tapa de The Economist?”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/1888067245240160677&partner=&hide_thread=false No voy a dejar nunca de apostar por el país, y apoyar un proceso de cambio. A los tibios los vomita Dios — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) February 8, 2025

“Se bajaron impuestos y la recaudación de enero no solo que subió, sino que es más alta que la inflación anual. Los cambios estructurales son duros, pero van a mejorar la calidad de vida”, dijo el gurú rosarino del blue en un fuerte respaldo al plan económico de Milei.

“Un besito a los devaluadores”

El analista Di Stefano, quien a lo largo de las últimas décadas acertó en algunas predicciones económicas y pifió en otras tantas, vino insistiendo durante todo 2024 que “no tiene sentido comprar dólares porque no hay pesos en el mercado; toda suba del dólar será oportunidad de venta”.

Y en este 2025 sigue sosteniendo lo mismo, pese a la turbulencia mundial desatada por la guerra comercial iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump: “Bajo ningún punto de vista creemos que esta crisis internacional lleve a un salto en el tipo de cambio en Argentina”.

>>Leer más: El "gurú" rosarino del blue pronostica qué pasará con el dólar en 2025: ¿subirá o bajará?

Y este jueves 6 de febrero insistió en que “el que apuesta al dólar pierde”: “Cuando comenzó la semana había algunas personas que decían que podría haber devaluación, no solo dije que no habría devaluación, también afirmé que el BCRA podría comprar dólares. Bueno, se les fue la mano, en un día u$s 326 millones. Pronto volveremos a los u$s 30.000 millones de reservas que perdimos cuando pagamos los bonos soberanos el 9 de enero. Un besito amigo a los devaluadores”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/1887595199972446587&partner=&hide_thread=false Cuando comenzó la semana había algunas personas que decían q podría haber devaluación, no solo dije que no habría devaluación, también afirmé que el BCRA podría comprar dólares. Bueno, se les fue la mano, en un día U$S 326 millones. Pronto volveremos a los U$S 30.000 millones de… https://t.co/eljbiB38CX — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) February 6, 2025

El manual del fracasado en Argentina

El gurú rosarino del blue salió a defender de manera tan abierta al gobierno nacional que decidió apuntar contra quienes “no la ven", en el lenguaje libertario de Javier Milei. Con tal fin, creó en la red social X un escueto “manual del fracasado en Argentina”.

“Este manual está dedicado a los que permanentemente presagian la apocalipsis y compran dólares a todos los precios, sin saber que pierden a lo pavote porque Estados Unidos también tiene inflación. Este muchos lo omiten para no saber que pierden y pierden”, aseveró.

Y continuó: “El manual del fracasado en Argentina surge ante la insistencia de que el país siempre tiene que fracasar, cuando en realidad el fracaso se lo debemos a los mayores de 45 años que siempre votaron mayoritariamente populismo, y hoy muchos no apoyan el cambio”.

Di Stefano detalló en su “manual” tres características del “fracasado en Argentina”. Y a continuación va textual, según lo que publicó:

“Esto ya lo viví” . Hombre mayor que no sabe distinguir planes económicos.

. Hombre mayor que no sabe distinguir planes económicos. “Comprá dólares que está regalado” . Viene perdiendo como en Camboya y persiste.

. Viene perdiendo como en Camboya y persiste. “El tipo de cambio está atrasado”. Nunca entendió que tiene que trabar puertas adentro en su empresa e invertir lo que no hizo desde que tumbó Macri en 2018.

"Próximamente más tips", prometió en el cierre de su posteo el "gurú" rosarino del blue.