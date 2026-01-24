Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

La medida fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini, que investiga el homicidio del adolescente de 15 años. Analizan el rol de la mujer en el hecho

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumó este viernes al mediodía una nueva detención. La Policía de Santa Fe arrestó a la madre de la adolescente de 16 años que ya se encuentra detenida por el homicidio, en el marco de una causa que continúa ampliándose.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, la detención fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini , quien encabeza la pesquisa por el asesinato del joven, ocurrido en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe .

Hasta el momento, por el caso se encuentra detenida una adolescente de 16 años , mientras que otros dos menores de 14 fueron identificados como presuntos partícipes del hecho. Ahora, la investigación se amplía hacia el entorno familiar de la principal acusada, con la madre bajo sospecha de posible participación o encubrimiento , extremo que aún es materia de análisis judicial.

Desde el Ministerio Público de la Acusación no brindaron detalles sobre el grado de intervención que se le atribuye a la mujer, en resguardo del proceso y de la identidad de los menores involucrados.

Un crimen de extrema violencia

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Jeremías Monzón fue citado a un predio abandonado frente al estadio de Colón, donde fue torturado a punta de cuchillo para que revelara la clave de acceso de su teléfono celular. Tras obtenerla, los agresores lo asesinaron con más de 20 puñaladas, mientras grababan la escena.

Luego del ataque, el adolescente fue desnudado, sus ropas fueron arrojadas en el Parque del Sur, y los agresores incluso improvisaron una lápida con su nombre en ese mismo espacio público.

La víctima tenía 15 años, vivía en Santo Tomé, y, según la causa, el crimen estaría vinculado a la difusión previa de un video de contenido sexual que involucraba a adolescentes, entre ellos la joven hoy detenida.

El pedido para frenar la viralización del video

En paralelo al avance judicial, la familia de Jeremías Monzón anunció que pedirá una medida cautelar para frenar la circulación del video del crimen. El planteo será presentado el lunes próximo ante un juez de tribunales.

Los abogados de la familia, Bruno Rugna y Diego Martini, explicaron que el objetivo es impedir que el registro audiovisual, que muestra actos de extrema crueldad, siga reproduciéndose al menos en medios de comunicación.

Martini señaló además que ya se realizó una denuncia penal para investigar cómo se produjo la filtración del video. “Antes de que la Justicia interviniera, tenía una circulación acotada, pero luego se filtró por personas que no deberían haberlo hecho”, afirmó.