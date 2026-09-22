El gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Ministerio de Salud confirmó su designación al cargo tras la sorpresiva renuncia de Alejandro Vilches este lunes por motivos personales

Tras la sorpresiva renuncia de Alejandro Vilches y en medio de las tensiones por los recortes al sector, Pablo Di Liscia fue designado este martes como nuevo secretario nacional de Discapacidad.

El nombramiento fue comunicado por el Ministerio de Salud , del que depende el área. "Di Liscia cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y liderazgo de equipos multidisciplinarios", anunciaron.

"Di Liscia tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad , fortalecer los procesos de gestión y control del organismo y, fundamentalmente, garantizar la administración eficiente de los recursos", afirmaron. Asimismo, aseguraron que " continuará con el proceso de auditoria de las pensiones por invalidez laboral, identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta".

Quién es Pablo Di Liscia

El actual secretario de Discapacidad ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los dos períodos de Mauricio Macri como alcalde. Comenzó como asesor y terminó ese ciclo como director de Gestión. En los dos primeros años del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en esa ciudad estuvo como subsecretario de Higiene Urbana.

Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y luego entre julio y diciembre de 2025, fue asesor de la Jefatura de Gabinete porteña.

La tensión por Discapacidad

Lo cierto es que la renuncia de Vilches se dio en medio de la polémica por los recortes que se realizaron en el proyecto de presupuesto 2027 para el área.

En ese sentido, el programa incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.

La inclusión de esos artículos generó diferencias dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto. Incluso advirtió que ese tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso.

Asimismo, sectores de la oposición y de legisladores dialoguistas también cuestionaron las modificaciones. Entre los puntos objetados aparecen la incompatibilidad de las pensiones con determinados empleos registrados, cambios al Nomenclador de Prestaciones Básicas y el reemplazo de mecanismos de actualización de las prestaciones.

La salida de Vilches se produce pocos días después de que el funcionario participara de una reunión informativa en la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas de legisladores sobre la situación del sector.