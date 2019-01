"El Estado de derecho está cada vez más agraviado", dijo el abogado de Cristina

El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, dijo ayer que "el gobierno, en el afán por politizar cualquier tema, hace este tipo de disparates", al referirse al decreto que avala la extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri.

Beraldi consideró que el DNU en cuestión es "una maniobra preparatoria para generar actos mediáticos", aunque agregó que "no me preocupa el circo; sí me preocupa que el Estado de derecho está cada vez más agraviado".

El abogado agregó que la iniciativa del Poder Ejecutivo "claramente viola el principio de división de poderes, esto desde el punto de vista formal", y que "el gobierno, en el afán por politizar cualquier tema, hace este tipo de disparates".

"Ante la situación de que el Congreso se tenía que poner de acuerdo en aprobar un proyecto de ley, Macri, en otro acto de autoritarismo, firma un decreto al que llama de necesidad y urgencia para regular esto que se publicita como la recuperación de los bienes de la corrupción", señaló el abogado.

"En cuanto al contenido, la idea de que alguien que no esté condenado pueda ser privado de sus bienes de manera definitiva, y que además se le obliga a él a probar que le son propios, lesiona de una manera grave e inequívoca lo que es el principio de inocencia", dijo.

Por su parte, Maximiliano Rusconi, defensor del detenido Julio De Vido, sostuvo ayer que con el decreto de extinción de dominio dispuesto por el presidente "van a ir por los bienes" del ex ministro y "de todos los opositores".

"Es un capítulo más que muestra la similitud de una novela de cómo volver a la dictadura", señaló Rusconi, y advirtió que "se están avasallando garantías de las personas sin juicio previo".

"Con este decreto, van a ir por los bienes de De Vido y de todos los opositores", sostuvo Rusconi, al tiempo que consideró que la medida "es igual a la Conarepa, de la última dictadura, cuando incautaban bienes a desaparecidos sin juicio previo y sin respetar el derecho a la propiedad".

El abogado de De Vido consideró luego que la medida "es parte de a persecución a la oposición", y afirmó que es antinormativo por el ángulo que uno observe el fenómeno".