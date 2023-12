El diputado Tailhade se sometió a un trasplante renal y se encuentra en buen estado de salud

El órgano fue donado por su hermana Carolina, que no heredó la enfermedad, y tras someterse a estudios de compatibilidad, se pudo concretar el trasplante en el día de ayer y Tailhade se encuentra internado en terapia abierta, en recuperación.

"Cuando vean este video si Dios quiere voy a estar trasplantado. Efectivamente, mañana jueves 14 me voy a operar y me van a hacer el trasplante de riñón. Como ustedes saben, hace más de 30 años soy paciente renal y más de 4 que estoy en la lista del Incucai. Tengo una hermana llena de amor, Carolina, que me va a donar un órgano", aseguró en un video publicado este miércoles en redes sociales.

Tailhade precisó además: "Voy a estar ausente, aislado, pero no inactivo. El tratamiento posterior a un trasplante incluye que no puedo tener vida normal durante algún tiempo pero apenas pueda voy a sentarme a escribir unos escritos" vinculados con algunas causas que, dijo, "involucran hechos de corrupción cometidos por el ex presidente Mauricio Macri".

El diputado nacional seguirá internado al menos una semana, tras lo cual seguirá en recuperación en su casa, pero deberá aislarse para evitar cualquier posibilidad de infección, según informaron sus allegados.