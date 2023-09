El Concejo Municipal pone 15 bancas en juego, pero con final abierto a diciembre

Distinta es la situación de Mónica Ferrero, quien no logró ubicarse entre los 15 primeros. Tampoco pudo entrar Alejandro Rosselló, por no superar el piso electoral. Por eso será interesante ver cómo responde el espacio Recuperemos Soberanía, que lleva como candidatos a Leonardo Caruana, secretario de Salud de la Municipalidad bajo licencia, y a Sofía Botto, militante de Libres del Sur y ex directora de Mujeres e Igualdad, también en la gestión municipal.