El arco opositor va limando asperezas y cierra el año en clave de unidad

Los arquitectos del nuevo frente no peronista almorzaron en Santa Fe para profundizar la toma de decisiones compartidas

A lo largo de 2022 el espectro no peronista de Santa Fe fue ajustando la conformación de una nueva coalición de cara a las próximas elecciones.

Por el PRO fueron de la partida Cristian Cunha, Ximena Sola y Lucas Incicco. Lo propio ocurrió con Gabriel Real y Lisandro Mársico (por el PDP), Mariano Roca, Valeria López Delzar y Franco Ponce de León, en representación de Creo (espacio que lidera el intendente de Rosario, Pablo Javkin), y dirigentes de la Coalición Cívica (CC).

El 16 de diciembre pasado, en Rosario, las cúpulas santafesinas de la UCR, el socialismo, el PRO y Creo habían compartido un cónclave en el que le dieron luz verde a la conformación de una nueva oferta política-electoral con el objetivo de disputarle la Casa Gris al justicialismo.

Pero ese paso decisivo hacia un flamante frente opositor en Santa Fe también potenció los reparos de un sector del macrismo y de la conducción de la Coalición Cívica.

Por eso, antes de que los anfitriones sirvieran el helado, no faltaron los reproches de referentes del PRO (que tiene al larretismo molesto por no haber sido convocado) hacia el socialismo por los recientes tuits de Gonzalo Saglione —ex ministro de Economía de Miguel Lifschitz— respecto del fallo de la Corte Suprema nacional tras el reclamo de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, que incluyó una crítica al desempeño de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Es que en la reunión realizada a mediados de diciembre, según advirtieron en el espacio fundado por el ex presidente, fue acordada una tregua en materia de acusaciones.

https://twitter.com/GonzaloSaglione/status/1607769121474904065 El gobierno anterior le asignó fondos de todos los argentinos a CABA con el argumento de financiar el traspaso de la Policía Federal.



Este gobierno se los sacó a CABA y se los dio a Pcia. de Buenos Aires.



Desde Santa Fe fuimos perjudicados antes y lo seguimos siendo ahora. https://t.co/rrQ3I6BGpD — Gonzalo Saglione (@GonzaloSaglione) December 27, 2022

Asimismo, portavoz de Encuentro Republicano Federal, Betina Florito blanqueó vía Twitter su preocupación por “las actitudes de algunos miembros” de Juntos por el Cambio (JxC) “que toman decisiones inconsultas y arrogando la representación de la totalidad de sus integrantes”.

https://twitter.com/BetinaFlorito/status/1608161453428674562 @ERFNacional liderado x @MiguelPichetto que integra @juntoscambioar, expresa su preocupación x las actitudes de algunos miembros de @JxCSantaFe q toman decisiones inconsultas y arrogando la representacion de la totalidad de sus miembros. — Betina Inés Florito (@BetinaFlorito) December 28, 2022

Por lo pronto, la convocatoria con perfil gastronómico también permitió acercar posiciones entre la CC y el Partido Socialista (PS). En la fuerza que comanda Elisa Carrió estaban molestos por haberse enterado de la cita del 16 de diciembre a través de las redes.

Las diferencias entre ambas fuerzas tienen un abultado historial, al que recientemente se sumó Creo. En junio: durante una breve visita a Santa Fe y fiel a su estilo, Lilita había vuelto a embestir contra dirigentes de la rosa roja y el propio Javkin, ahora arquitectos del flamante frente opositor.

La previa al almuerzo en la sede radical también deparó el planteo del intendente santafesino, el frentista Emilio Jatón, quien objetó el acercamiento a la UCR, más precisamente a su antecesor Corral, al que le endilga desmanejo de la administración pública.

Sin embargo, el asado en la ciudad de Santa Fe permitió aplacar ansiedades y depurar diferencias, más allá de que todavía “queda un largo camino por recorrer”, según admitieron a La Capital en la vereda opositora.

Los seis partidos resolvieron priorizar las coincidencias y ajustar mecanismos que permitan una pronta solución a los conflictos que vayan aflorando de ahora en más.

Lo que vendrá

En esa línea, habrá un nuevo encuentro antes que concluya enero, al tiempo que los equipos técnicos de cada partido avanzarán en el diseño de un programa de gestión. Resta también la institucionalización del flamante frente.

Las candidaturas, en tanto, irán definiéndose con el correr de los días que desembocarán en la oficialización, por parte de la administración de Omar Perotti, del calendario electoral de Santa Fe (promediando febrero). Lo propio ocurrirá con el posicionamiento de la nueva coalición provincial para los comicios nacionales, un imán de rispideces todavía no saldadas.

Mantener la horizontalidad, dada la ausencia de un gran elector, y la heterogeneidad, como herramienta de fortalecimiento interno y de atracción de votantes, es el gran desafío para el amplio espectro opositor provincial, acostumbrado a orbitar liderazgos muy fuertes en los últimos años.