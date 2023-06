Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti presentaron sus propuestas productivas

"Es ridículo que en Santa Fe un almacenero pague ingresos brutos y las grandes cerealeras no", señalaron los precandidatos de Un futuro sin miedo.

En esa línea, Toniolli señaló: "Santa Fe no tiene un problema económico, tiene un problema político: la agenda del poder económico está sobrerepresentada", señaló Toniolli. Y agregó: "Que los titulares de grandes extensiones de tierra paguen una miseria de inmobiliario rural, o que un almacenero pague ingresos brutos y las grandes cerealeras no, son expresiones brutales de esa mirada sesgada: los pequeños productores y las pymes, los hacedores de la riqueza santafesina, no están sentados en la mesa donde se toman las grande decisiones, porque de un lado y del otro de la grieta hay dirigentes políticos que han conducido la provincia en estas últimas décadas, y nunca les abrieron las puertas".