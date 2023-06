Toniolli y Monteverde lanzaron juntos sus listas rumbo a las PASO

“Necesitamos políticos sin miedo, que dejen de poner excusas y encaren los problemas de frente. En todos estos años demostramos que coraje no nos falta” remató el actual concejal de Ciudad Futura.

Minutos después, en el cierre del acto, Toniolli coincidió: “El problema de Santa Fe es fundamentalmente político: en Santa Fe está sobre representada la agenda del poder económico. Hay dirigentes que no caminan por las mismas calles que caminamos todos. No saben cuánto sale un kilo de pan” y apuntó: “Si los dejás en Arijón y Oroño no saben qué bondi hay que tomar. Perdieron el rumbo: no saben lo que están haciendo. En el mejor de los casos solo quieren permanecer y trascurrir, y en el peor son empleados de alguna corporación”.

Santa Fe, para el actual diputado nacional del peronismo, es “una provincia con un potencial enorme, y eso nos llena de orgullo. Y es una provincia profundamente desigual, y eso nos da bronca pero también ganas de salir a transformarlo todo. Por eso militamos todos los días, por eso nos presentamos a elecciones, por eso estamos convencidos de que no hay plan B y que este es el camino".