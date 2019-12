Mauricio Claver-Carone, asesor para América latina del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos y hombre de confianza de Donald Trump, criticó ayer al presidente Alberto Fernández por dos hechos de trascendencia regional que tuvieron lugar esta semana: la invitación a su toma de posesión a Jorge Rodríguez, ministro de Información de Nicolás Maduro sancionado por el Tiar y por el Departamento del Tesoro estadounidense; y la decisión de albergar al ex presidente boliviano Evo Morales en el país y otorgarle el estatus de refugiado político.

"Queremos saber si Alberto Fernández va a ser un abogado de la democracia en la región o apologista de las dictaduras y caudillos de la región, sean (Nicolás) Maduro, (Rafael) Correa o (Evo) Morales", expresó Carone en una conferencia telefónica con medios de la región, de la que participó el portal argentino Infobae.

Claver aclaró que la administración de Donald Trump tiene la intención de "tener una relación productiva" con el nuevo argentino, pero advirtió que "juzgarán a Argentina por sus hechos".

Además, el funcionario de la Casa Blanca indicó que la permanencia de Morales en el país "fomentando la inestabilidad y la violencia en Bolivia" sería algo "muy negativo para la región y la democracia" y algo que su gobierno vería "como un grave problema".

La postura del gobierno estadounidense con respecto a la convulsión social que tuvo lugar en Bolivia luego del proceso electoral, y que un informe de la OEA calificó como viciado por "manipulaciones dolosas", fue reiterada también ayer por Michael G. Kozak, subsecretario para los Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano.

"Evo renunció porque sabía que el pueblo boliviano no aceptaría una elección fraudulenta, con serias irregularidades como «alteraciones en las actas y falsificación de firmas» por parte de sus funcionarios electorales. Su versión puede cambiar, pero los hechos, no. No al fraude", publicó Kozak en su cuenta de Twitter luego de que se conociera que Morales había ingresado a la Argentina en calidad de refugiado político.

En otro pasaje de la conferencia, Claver se refirió a la presencia de Jorge Rodríguez en la toma de posesión de Fernández, hecho que motivó su decisión de no asistir al evento —ni a ningún otro de carácter público durante su estadía en el país— y volver de manera anticipada a Estados Unidos.

"Tuvimos una situación desagradable en la toma de posesión. El gobierno violó el acuerdo del TIAR permitiendo la presencia de una persona sancionada no solo por los Estados Unidos sino por las democracias de la región", indicó al respecto. Y, mirando al futuro de las relaciones bilaterales, agregó: "Hace falta que no hayan sorpresas en nuestra relación".

El ministro Rodríguez es el principal asesor de Maduro y está en la nómina de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), que encabeza el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. "El presidente Maduro depende de su círculo cercano para mantener su control del poder, mientras su régimen saquea lo que queda de la riqueza de Venezuela", sostuvo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, cuando explicó por qué Rodríguez ingresaba a la lista de la Ofac.

Luego de reunirse con Alberto Fernández en México, Claver explicó en Washington que el presidente argentino no tenía posiciones cercanas a Nicolás Maduro como en su momento exhibió Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, a menos de dos meses de esa reunión, un funcionario del régimen estuvo en la misma toma de posesión a la que fue invitada la delegación estadounidense.

El motivo original de la conferencia fue la presentación de "América Crece", una iniciativa del gobierno estadounidense que busca fomentar la inversión en el sector privado en distintas áreas clave de la economía —como energía, infraestructura y telecomunicaciones— en América latina y el Caribe.

Claver explicó que Estados Unidos firmó acuerdos de financiamiento en el sector energético con distintos países de la región, Argentina entre ellos. No obstante, aclaró que fue bajo el gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, el funcionario indicó que la administración Trump "busca ayudar", en contraste con el efecto negativo que, aseguró, las relaciones con los mencionados líderes le reportan. "Son parásitos que le quitan a la Argentina. Fernández es un hombre inteligente, ojalá vea que las relaciones le quitan a la Argentina", graficó.

para la foto. Claver y Fernández en México, cuando visitó López Obrador antes de asumir la Presidencia