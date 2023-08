Dos mujeres formadas en el Opus se meten en el posible gabinete de Millei

Se trata de una mujer formada en la Universidad Austral del Opus. Pettovello, de 55 años, ex vicepresidenta de la Ucedé, especialista en salud, niñez y desarrollo cognitivo de la infancia. Licenciada en Ciencias de la Familia, estudiante de Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España, y licenciada en periodismo por la Universidad de Belgrano. Religiosa, seguidora del Padre Ignacio y amiga del ex prensa del ex presidente Fernando De la Rua, será la responsable de administrar los planes sociales. Trabajó como Columnista en Radio El Mundo, como Gerente Comercial en DK Group y productora periodística. en La Cornisa, el programa del macrista Luis Majul. Admira por su honradez a Elpidio González, quien fue vicepresidente entre 1922 y 1928, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Tambien fue ministro de Guerra y jefe de Policía.