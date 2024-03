Diana Mondino volvió a ser criticada al pedir likes en X contra López Obrador

La canciller Diana Mondino viene cosechando, desde su asunción como ministra de Relaciones Exteriores, varias polémicas que no se ajustan sólo a su área de competencia . La más reciente fue su declaración en la mesa de Mirtha Legrand, donde aseguró que "es absurdo" otorgarle créditos a jubilados ya que "si sos un jubilado arriba de no se cuántos años es casi seguro que te vas a morir". Ahora, se metió en el cruce entre el presidente Javier Milei y su par de México, Andrés López Obrador, luego de las ofensas del mandatario nacional.

Milei tildó a López Obrador de "ignorante" en una entrevista con el canal CNN en Español, en la que agregó: "Es un halago que hable mal de mí, me enaltece". A esas críticas, el presidente mexicano respondió: "Milei afirmó que soy un «ignorante» porque le llamé «facho conservador». Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser «comunista» y «representante del Maligno en la tierra», cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia".