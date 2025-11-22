Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Ambas nombramientos implican “una continuidad del rumbo”, afirmó la Casa Rosada. Es la primera vez desde la restitución democrática que un integrante del Ejército queda al frente del ministerio

Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

El gobierno nacional anunció este sábado a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa , respectivamente, a partir del 10 de diciembre próximo, cuando ambos asuman sus bancas en el Congreso. Alejandra Monteoliva quedará al frente de Seguridad , mientras que, por primera vez desde la restitución democrática, un militar asumirá en Defensa: el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, hijo de un represor de la última dictadura en la Argentina.

La decisión fue comunicada en simultáneo por Bullrich, Petri y la Oficina del Presidente en la red social X . “Milei les agradece por sus servicios a Bullrich y a Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, comienza el comunicado, en el que el gobierno asegura que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

“Me toca compartirles que Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió Bullrich en X.

La nueva ministra se desempeñó desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei, como secretaria de Seguridad Nacional.

“Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, afirmó Bullrich sobre su sucesora. “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, agregó.

Embed Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

Bullrich, quien asumirá una banca como senadora por La Libertad Avanza (LLA), también le agradeció a Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia, el que las hace, las paga”.

La funcionaria saliente continuó su mensaje a su sucesora: “Con el liderazgo del presidente y este nuevo desafío para vos, el camino no sólo continúa sino que se proyecta hacia el futuro con más firmeza y convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina seguirá transitando el camino de la seguridad y el orden”.

Un militar al Ministerio de Defensa

En la Casa Rosada también anunciaron la designación de Presti en reemplazo de Petri. Este cambio es más sorpresivo, pese a que era uno de los nombres en danza, porque ahora un militar se hará cargo de la Defensa.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dijeron.

Al respecto, en la Casa Rosada indicaron: “La Argentina potencia que todos soñamos y que los ciudadanos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre pasado requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

Una vez oficializados los cambios, el presidente tuiteó para respaldar a la nueva conducción de las dos carteras y para darles la bienvenida a los nuevos integrantes de su gabinete. “Viva la libertad,carajo”, arengó.

Embed Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente.

VLLC! https://t.co/fUUq6tdCMw — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2025

El padre del nuevo ministro, Carlos Roque Pestri, murió impune. Estaba imputado por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Regimiento 7º de La Plata, del cual estuvo a cargo y tuvo bajo su órbita los centros clandestinos La Cacha, Arana y comisaría 5ª. En total, fue acusado por 44 víctimas.