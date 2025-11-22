Rosarina al rojo vivo: se define la permanencia en la Primera A y el título de la B

En Bella Vista se disputará el desempate por la permanencia en primera entre Tiro Suizo y Oriental. Y en San José la final de B entre Mitre de Pérez y El Torito

Será un domingo diferente para cuatro clubes de la Asociación Rosarina de Fútbol, que buscarán cumplir sus objetivos para finalizar de la mejor manera la temporada 2025.

Bien temprano, a partir de las 10, las canchas de Bella Vista en la zona oeste y San José en la zona sur serán epicentro de dos definiciones de alto vuelo.

En el predio de Newells se disputará el partido desempate del clásico de la zona sur entre Tiro Suizo y Oriental. Ambos equipos tuvieron una campaña para el olvido durante el 2025 y el perdedor acompañará a Sportivo de Álvarez a segunda categoría en la temporada 2026.

Por su parte, en el club San José se jugará la final de la Primera B entre Mitre de Pérez y El Torito. Los dos equipos lograron el domingo pasado los ascensos a la primera división. Los perecinos dirigidos por Antonio Previti volvieron al círculo superior después de 6 años y el Naranja, comandado por Daniel Paolini, lo hizo después de 25 años. En caso de igualdad en los 90 minutos, ambos partidos se definirán con tiros penales.

Regional Amateur: PSM Fútbol visita a Unión en Álvarez.

PSM PSM, el elenco de Punta Quebracho conducido por Damián Pennesi, llega en el primer puesto con 6 puntos.

Este domingo, a las 17, en Álvarez, se disputará la 5ª fecha de la zona 10 región Litoral Sur, entre Unión y PSM Fútbol.

Los rojinegros dirigidos por César Gaspari quedaron eliminados y se despiden del certamen federal. Por su parte, el elenco de Punta Quebracho, conducido por Damián Pennesi, llega en el primer puesto con 6 puntos, al igual que Coronel Aguirre, pero con un partido menos y con una victoria quedará como único líder y el próximo domingo en Puerto San Martin recibirá al equipo dirigido por Damián Ledesma y German Rivarola.