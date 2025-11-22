Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Se había sumado después de desvincularse de un club del ascenso y ahora les dijo a sus compañeros que no jugará más

Emiliano Vecchio con la camiseta de Regatas de San Nicolás. El ex-Central le dijo a sus compañeros que no seguirá en el club.

"Vine a dar una mano para que Regatas pueda ascender". Con esta frase, el ex- Central Emiliano Vecchio se sumó a mediados de octubre el club de San Nicolás, que está jugando el regional amateur por una plaza en el Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

El rosarino había terminado su vínculo con Defensores de Belgrano, de la Primera Nacional, y el anuncio de su llegada a Regatas causó una verdadera conmoción en San Nicolás.

"Quiero que Regatas está un poco más alto porque se lo merece", dijo Vecchio a su llegada al equipo nicoleño. Y añadió: "Era una cuenta pendiente".

Sin embargo, apenas 40 días después, parece que Vecchio no seguirá en el club. Según publicaron medios especializados en los torneos de ascenso, después del último partido de Regatas por el regional (victoria ante Paraná de San Pedro), el talentoso volante rosarino anunció que se iba del club.

Según los rumores de los que dieron cuenta esos medios, Vecchio tuvo dos gestos que hablan de su partida: se despidió del plantel de Regatas y salió del grupo de WhatsApp de los jugadores.

Vecchio tiene una dilatada carrera en el fútbol. Entre los muchos clubes por los que pasó se destacan Rosario Central (donde surgió), Colo Colo, Santos y Racing. Al Canalla volvió después de muchos años para un segundo período y también jugó en Dubai y Arabia.