Recuento histórico de Central y Newell's: cuántas veces hubiesen sido campeones por tabla anual El criterio que consagró a Central destapa 56 años de historia. Cuántas veces los rosarinos fueron los más efectivos del año en este lapso de tiempo 21 de noviembre 2025 · 21:47hs

Diego Maradona hubiera sido campeón con Argentinos en 1980. Central y Newell's también hubiesen sumado más títulos.

La justa aunque sorpresiva consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual reactivó un debate histórico en el fútbol argentino: ¿quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa? ¿Y cómo le fue a Newell's y Central?

Según la agencia Noticias Argentinas, la reconstrucción histórica de los torneos, sumando los puntos de las ligas y torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River y Boca.

Cuántos títulos suma cada club La reconstrucción histórica de 57 temporadas por el criterio de mayor cantidad de puntos anuales arroja el siguiente palmarés de campeones de la regularidad:

River Plate: 17 títulos

Boca Juniors: 13 títulos

Vélez Sarsfield: 7 títulos

Independiente: 3 títulos

Rosario Central: 3 títulos

Newell's Old Boys: 3 títulos

Racing Club: 3 títulos

San Lorenzo: 2 títulos

Ferro Carril Oeste: 2 títulos

Estudiantes (LP): 2 títulos

Huracán: 1 título

Argentinos Jrs: 1 título

Unión (SF): 1 título

La lista de campeones históricos por puntos Este es el listado completo de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la Tabla Anual (mayor cantidad de puntos sumados en la temporada regular): 1968: San Lorenzo

1969: Boca Juniors

1970: River Plate

1971: Independiente

1972: San Lorenzo (bicampeón)

1973: Huracán / River Plate (empate técnico en sumatoria anual)

1974: Rosario Central

1975: River Plate

1976: River Plate

1977: River Plate

1978: Unión (SF)

1979: River Plate

1980: Argentinos Jrs (con Diego Armando Maradona)

1981: Ferro Carril Oeste

1982: Estudiantes (LP)

1983: Independiente

1984: Ferro Carril Oeste

1985/86: River Plate (inicio de temporada europea)

1986/87: Rosario Central

1987/88: Newell's Old Boys

1988/89: Independiente

1989/90: River

1990/91: Newell's Old Boys

1991: River Plate (inicio de los torneos cortos)

1992: Boca Juniors

1993: Vélez Sarsfield

1994: River Plate

1995: Vélez Sarsfield

1996: Vélez Sarsfield

1997: River Plate (récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura)

1998: Boca Juniors

1999: Boca Juniors

2000: River Plate

2001: River Plate

2002: River Plate

2003: Boca Juniors

2004: Vélez Sarsfield

2005: Boca Juniors

2006: Boca Juniors

2007: Boca Juniors

2008: Boca Juniors

2009: Vélez Sarsfield

2010: Estudiantes (LP)

2011: Boca Juniors

2012: Vélez Sarsfield

2013: Newell's Old Boys

2014: River Plate

2015: Boca Juniors

2016 (Transición): Lanús

2017: Boca Juniors

2018: Racing Club

2019: Racing Club / Boca Juniors (empate técnico en año calendario)

2020: N/A (no hubo competencia anual completa por la pandemia)

2021: River Plate (primer campeón de la Tabla Anual oficial)

2022: Racing Club

2023: River Plate

2024: Vélez Sarsfield

2025: Rosario Central