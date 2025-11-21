La Capital | Ovación | Central

Recuento histórico de Central y Newell's: cuántas veces hubiesen sido campeones por tabla anual

El criterio que consagró a Central destapa 56 años de historia. Cuántas veces los rosarinos fueron los más efectivos del año en este lapso de tiempo

21 de noviembre 2025 · 21:47hs
Diego Maradona hubiera sido campeón con Argentinos en 1980. Central y Newells también hubiesen sumado más títulos. 

La justa aunque sorpresiva consagración de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual reactivó un debate histórico en el fútbol argentino: ¿quiénes hubieran sido los campeones si siempre se hubiera premiado la temporada completa? ¿Y cómo le fue a Newell's y Central?

Según la agencia Noticias Argentinas, la reconstrucción histórica de los torneos, sumando los puntos de las ligas y torneos desde 1968, revela que el palmarés se vería radicalmente alterado, con un claro dominio de los dos grandes del país: River y Boca.

Cuántos títulos suma cada club

La reconstrucción histórica de 57 temporadas por el criterio de mayor cantidad de puntos anuales arroja el siguiente palmarés de campeones de la regularidad:

  • River Plate: 17 títulos
  • Boca Juniors: 13 títulos
  • Vélez Sarsfield: 7 títulos
  • Independiente: 3 títulos
  • Rosario Central: 3 títulos
  • Newell's Old Boys: 3 títulos
  • Racing Club: 3 títulos
  • San Lorenzo: 2 títulos
  • Ferro Carril Oeste: 2 títulos
  • Estudiantes (LP): 2 títulos
  • Huracán: 1 título
  • Argentinos Jrs: 1 título
  • Unión (SF): 1 título
  • Lanús: 1 título

La lista de campeones históricos por puntos

Este es el listado completo de los clubes que hubieran resultado campeones de Liga si se hubiera aplicado el criterio de la Tabla Anual (mayor cantidad de puntos sumados en la temporada regular):

  • 1968: San Lorenzo
  • 1969: Boca Juniors
  • 1970: River Plate
  • 1971: Independiente
  • 1972: San Lorenzo (bicampeón)
  • 1973: Huracán / River Plate (empate técnico en sumatoria anual)
  • 1974: Rosario Central
  • 1975: River Plate
  • 1976: River Plate
  • 1977: River Plate
  • 1978: Unión (SF)
  • 1979: River Plate
  • 1980: Argentinos Jrs (con Diego Armando Maradona)
  • 1981: Ferro Carril Oeste
  • 1982: Estudiantes (LP)
  • 1983: Independiente
  • 1984: Ferro Carril Oeste
  • 1985/86: River Plate (inicio de temporada europea)
  • 1986/87: Rosario Central
  • 1987/88: Newell's Old Boys
  • 1988/89: Independiente
  • 1989/90: River
  • 1990/91: Newell's Old Boys
  • 1991: River Plate (inicio de los torneos cortos)
  • 1992: Boca Juniors
  • 1993: Vélez Sarsfield
  • 1994: River Plate
  • 1995: Vélez Sarsfield
  • 1996: Vélez Sarsfield
  • 1997: River Plate (récord histórico de puntos en la era Apertura/Clausura)
  • 1998: Boca Juniors
  • 1999: Boca Juniors
  • 2000: River Plate
  • 2001: River Plate
  • 2002: River Plate
  • 2003: Boca Juniors
  • 2004: Vélez Sarsfield
  • 2005: Boca Juniors
  • 2006: Boca Juniors
  • 2007: Boca Juniors
  • 2008: Boca Juniors
  • 2009: Vélez Sarsfield
  • 2010: Estudiantes (LP)
  • 2011: Boca Juniors
  • 2012: Vélez Sarsfield
  • 2013: Newell's Old Boys
  • 2014: River Plate
  • 2015: Boca Juniors
  • 2016 (Transición): Lanús
  • 2017: Boca Juniors
  • 2018: Racing Club
  • 2019: Racing Club / Boca Juniors (empate técnico en año calendario)
  • 2020: N/A (no hubo competencia anual completa por la pandemia)
  • 2021: River Plate (primer campeón de la Tabla Anual oficial)
  • 2022: Racing Club
  • 2023: River Plate
  • 2024: Vélez Sarsfield
  • 2025: Rosario Central
Estudiantes es recibido con el pasillo de campeón por su título en 2024

Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante

Postal de familia. Jorge Broun y su sobrino Ezequiel Zapata, guardameta de la 5ª de AFA de Central, posan juntos en el Gigante de Arroyito

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Ezequiel Cerutti, una de las figuras de San Lorenzo.

Se abren los playoffs: Central mira de reojo el cruce entre Central Córdoba y San Lorenzo

La celebración del plantel de Central, el jueves por la noche en la Sede Fundacional. Ahora se viene Estudiantes por los octavos de final del Clausura

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Pablo Corsalini: Le da valor a nuestra gestión la articulación con el sector privado

Pablo Corsalini: "Le da valor a nuestra gestión la articulación con el sector privado"

Rosario Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Rosario Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

El hombre es acusado por el crimen de Ramón Aranda en Villa Gobernador Gálvez. Además, días antes había apuñalado a otro familiar que permanece internado

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

