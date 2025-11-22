La Capital | Policiales | Prisión preventiva

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

El hombre es acusado por el crimen de Ramón Aranda en Villa Gobernador Gálvez. Además, días antes había apuñalado a otro familiar que permanece internado

22 de noviembre 2025 · 12:08hs
La escena del crimen en Villa Gobernador Gálvez.

Foto: Policía de Santa Fe.

La escena del crimen en Villa Gobernador Gálvez.

La Justicia dictó la prisión preventiva por el plazo de la ley para el hombre detenido en Villa Gobernador Gálvez acusado del homicidio de su hermano y por atentar contra la vida de otro. El hombre de 44 años fue detenido el 18 de noviembre luego de llamar a la policía para denunciar el hecho y presentar incongruencias en su testimonio.

El detenido, identificado como Reinaldo R.A., está acusado por la muerte de su hermano Ramón Aranda y por atentar contra la vida de otro de sus hermanos, al que apuñaló y fue rescatado por familiares, pero que sigue internado en el Hospital Centenario de Rosario.

Todos los hechos ocurrieron en la vivienda de Lisandro de la Torre al 600 en Villa Gobernador Gálvez. Según la investigación que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, Reinaldo R.A. utilizó un arma blanca para agredir a uno de sus hermanos, Roberto, el pasado 13 de noviembre. Ambos estaban solos en el lugar entre las 15.30 y las 16.30 y la víctima fue rescatada por otros dos hermanos, que solicitaron ayuda al 911 y trasladaron a la víctima al nosocomio de Rosario.

Cinco días más tarde, Reinaldo R.A. se encontraba junto a Ramón Rodolfo Aranda en la vivienda de Lisandro de la Torre. Mientras se intenta determinar el momento del hecho, que se produjo entre la tarde y las primeras horas de la noche del martes, el detenido lo atacó con un cuchillo ocasionándole una herida cortante profunda en la región izquierda del cuello y otras lesiones incisas en el área maxilar. La lesión cervical produjo una hemorragia masiva que derivó en su fallecimiento en el lugar.

Ante estos dos hechos, el juez de primera instancia Florentino Malaponte tuvo por formalizada la audiencia haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

El homicidio en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre de 50 años fue asesinado de una puñalada en el cuello el martes a la noche en su casa de Villa Gobernador Gálvez y por ese homicidio la Policía detuvo a su hermano como sospechoso, quien habría brindado una declaración que no coincidía con lo que manifestó una vecina de la víctima. El homicidio ocurrió alrededor de las 20 en Lisandro de la Torre al 600 de la ciudad ubicada al sur de Rosario.

La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que solicitaba colaboración por una situación de urgencia médica. Pero cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron a la vivienda en cuestión se encontraron con un hombre tirado en el suelo y con una herida cortante en el cuello. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) ya estaba en el lugar y constató que la víctima había fallecido debido a esa lesión en el cuello.

Los efectivos entonces procedieron a tomarle declaración a un hermano de Ramón, presente en el lugar del crimen. Reinaldo le contó a los policías que convivía con Ramón en ese inmueble, y que ayer se había retirado de la casa alrededor de las 3 de la tarde. Dijo que Ramón se quedó en la vivienda y que al regresar, alrededor de las 19, encontró a su hermano tirado en el piso y ensangrentado. Por eso llamó al Sies.

Por qué sospecharon del hermano de la víctima

Fuentes oficiales consignaron que una primera sospecha apareció cuando los efectivos entrevistaron a una vecina de los Aranda. La mujer refirió que en la franja horaria entre las 15 y las 19, Reinaldo no se habría retirado de la casa. Ante esa versión contraria a la que declaró el hermano de la víctima, los agentes se comunicaron con el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó que Reinaldo quede detenido como sospechoso por el crimen de su hermano.

>> Leer más: Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Además, el fiscal ordenó otras medidas de rigor en estos casos como la intervención de la Policía de Investigaciones, relevamiento de cámaras y entrevistas a testigos. Además, el cuerpo de la víctima fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Por razones de jurisdicción interviene la seccional 29ª.

