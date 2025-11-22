Fue figura en Central y ahora se fue al descenso con otro club: qué pasó con su contrato

El volante, que integró uno de los dos equipos que perdieron la categoría, estaba con una mala condición física y jugó muy poco.

Walter Montoya no seguirá en Godoy Cruz. El ex-Central jugó muy poco en el equipo mendocino.

Godoy Cruz se fue al descenso después de jugar 17 años en primera división. Con un ex- Central en el plantel, el equipo mendocino cayó a la Primera Nacional por haber sido el último clasificado en la tabla anual, que suma los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional.

El Tomba perdió la categoría después de un ciclo en el que más de una vez fue protagonista de los torneos de primera división y en el que también jugó torneos internacionales.

Con el descenso ya decretado, el club entró en una etapa de incertidumbre respecto al armado del plantel para jugar en la Primera Nacional, aunque ya hay novedades respecto de algunos jugadores.

Una de ellas es la rescisión del contrato de Pol Fernández, el volante rosarino que llegó desde Fortaleza. Y otra, con resonancia en Rosario, es la partida del chaqueño Walter Montoya.

El ex volante de Central llegó a mediados de año procedente de Defensor Sporting. Era uno de los futbolistas mejores pagos del plantel tombino, pero jugó poco y estuvo lejos de poder aportarle al equipo las virtudes de las que disfrutaron otros equipos, entre ellos Central.

Montoya llegó a Godoy Cruz sin una buena preparación física y durante su paso por Mendoza nunca consiguió entrar en ritmo de competencia. Aun así, las pocas veces que jugó mostró destellos de su capacidad. Pero jugó poco, apenas ocho partidos, seis por el torneo Clausura y dos por la Copa Sudamericana.