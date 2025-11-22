La Capital | Ovación | Leones

Leones FC, el equipo de los Messi, le ganó a Argentino en amistoso preparatorio para la Primera C

Se impuso a los juveniles del salaíto por 2 a 0 y acelera la puesta a punto para debutar el año que viene en la cuarta categoría del fútbol argentino

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

22 de noviembre 2025 · 17:12hs
Valentín Lemos define para anotar el 1 a 0 para Leones.

Fotos prensa Leones FC

Valentín Lemos define para anotar el 1 a 0 para Leones.

Un encuentro que se disputó en el predio de Alvear, Leones FC, el club que conduce la familia Messi, se alzó con un triunfo por 2 a 0 ante Argentino, con goles de Valentín Lemos (39’ PT) y Cristian Ortigoza (16’ ST).

Ambos equipos jugarán junto a Central Córdoba el torneo de la Primera C en la temporada 2026. El ensayo fue arbitrado por Martín Graizzaro y se desarrolló este sábado.

Leones FC se puso en modo Primera C y desde que se confirmó la participación en la cuarta categoría en la temporada 2026, el equipo dirigido por Víctor Zapata (exjugador de River), enfrentó primero a Central Córdoba en el Gabino Sosa y fue con triunfo por 1 a 0.

Leones2

En esta oportunidad, los de Messi recibieron al plantel juvenil de Argentino dirigido por José Previti. Cabe recordar que la institución de barrio Sarmiento prestó a todo el plantel de primera hasta el 30 de diciembre y la mayoría están jugando en PSM Fútbol, otros en Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, equipos que están disputando el Regional Amateur.

Leer más: Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Leones3

Las dos formaciones de Leones

La formación de Leones que dispuso el técnico Víctor Zapata para el primer tiempo fue la siguiente: Lucas Alegre; Marco Colono, Julián Pierpaoli, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Ramiro Roldán, Galo Bernardini, Valentín Lemos y Lautaro Giménez; Francisco Bravo y Diego Barrionuevo.

En tanto, en el segundo tiempo jugaron: Ezequiel Daniele; Marco Colono, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Federico Chapartegui, Sebastián Peñaloza, José Prado y Leandro Duarte; Cristian Ortigoza y Lucas Manocchi.

Cambios: Elías Barcas por Peñaloza, Joaquín Galimberti por Villarino, Guido Vergini por Colono, Lautaro Álvarez por Prado y Emma Picciau por Chapartegui.

Leones4
Noticias relacionadas
Hans Willhoft-King. el joven futbolista que colgó los botines para estudiar abogacía. 

Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Central y San Lorenzo se enfrentaron dos veces en 2025. El Canalla ganó uno y empató el otro.

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Una bandera similar a la que mostró el colombiano Cetré en Instagram antes de enfrentar a Central en Arroyito.

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

central vs estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del torneo clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Lo último

Rosarina al rojo vivo: se define la permanencia en la Primera A y el título de la B

Rosarina al rojo vivo: se define la permanencia en la Primera A y el título de la B

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

Las sumas oscilan entre los 200 millones y los 700 millones pesos por encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin
Caso Giovani: compañeros de vóley harán un minuto de silencio en cada partido para reclamar justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani: compañeros de vóley harán un minuto de silencio en cada partido para reclamar justicia

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad
politica

Designaron a un militar hijo de un genocida en el Ministerio de Defensa y a Monteoliva en Seguridad

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Ovación
Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes
OVACIÓN

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Leones FC, el equipo de los Messi, le ganó a Argentino en amistoso preparatorio para la Primera C

Leones FC, el equipo de los Messi, le ganó a Argentino en amistoso preparatorio para la Primera C

Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La Ciudad
Caso Giovani: compañeros de vóley harán un minuto de silencio en cada partido para reclamar justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani: compañeros de vóley harán un minuto de silencio en cada partido para reclamar justicia

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi