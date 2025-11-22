Leones FC, el equipo de los Messi, le ganó a Argentino en amistoso preparatorio para la Primera C

Se impuso a los juveniles del salaíto por 2 a 0 y acelera la puesta a punto para debutar el año que viene en la cuarta categoría del fútbol argentino

Valentín Lemos define para anotar el 1 a 0 para Leones.

Un encuentro que se disputó en el predio de Alvear, Leones FC, el club que conduce la familia Messi, se alzó con un triunfo por 2 a 0 ante Argentino, con goles de Valentín Lemos (39’ PT) y Cristian Ortigoza (16’ ST).

Ambos equipos jugarán junto a Central Córdoba el torneo de la Primera C en la temporada 2026. El ensayo fue arbitrado por Martín Graizzaro y se desarrolló este sábado.

Leones FC se puso en modo Primera C y desde que se confirmó la participación en la cuarta categoría en la temporada 2026, el equipo dirigido por Víctor Zapata (exjugador de River), enfrentó primero a Central Córdoba en el Gabino Sosa y fue con triunfo por 1 a 0.

En esta oportunidad, los de Messi recibieron al plantel juvenil de Argentino dirigido por José Previti. Cabe recordar que la institución de barrio Sarmiento prestó a todo el plantel de primera hasta el 30 de diciembre y la mayoría están jugando en PSM Fútbol, otros en Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, equipos que están disputando el Regional Amateur.

Leones3

Las dos formaciones de Leones

La formación de Leones que dispuso el técnico Víctor Zapata para el primer tiempo fue la siguiente: Lucas Alegre; Marco Colono, Julián Pierpaoli, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Ramiro Roldán, Galo Bernardini, Valentín Lemos y Lautaro Giménez; Francisco Bravo y Diego Barrionuevo.

En tanto, en el segundo tiempo jugaron: Ezequiel Daniele; Marco Colono, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Federico Chapartegui, Sebastián Peñaloza, José Prado y Leandro Duarte; Cristian Ortigoza y Lucas Manocchi.

Cambios: Elías Barcas por Peñaloza, Joaquín Galimberti por Villarino, Guido Vergini por Colono, Lautaro Álvarez por Prado y Emma Picciau por Chapartegui.