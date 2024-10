Defensa del veto al financiamiento universitario: "Hay que priorizar la responsabilidad fiscal"

Figueroa Casas argumentó este jueves: “Voté a favor del veto por varias razones . Una de ellas es porque la ley de administración financiera dice que no deben haber leyes que no expliquen de donde saldrá el financiamiento . Esa ley la estudiamos en la facultad. Y eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Hace años que desde el Congreso salen leyes en las que no se especifican de donde sale el dinero. Y la consecuencia de eso tiene que ver en cómo estamos hoy”.

>> Leer más: Veto al financiamiento universitario: cómo votaron los 19 diputados por Santa Fe

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Figueroa Casas brindó sus argumentaciones para rechazar la ley aún habiendo cursado una carrera y siendo docente en la universidad pública. “Estamos en un país endeudado, que ya no puede emitir, porque una decisión en ese sentido tiene como consecuencia la inflación. Es un país que no puede sostener más gastos. Es así”, fue su análisis.

grr.jpg “Tenemos una ley que tiene más de 20 años, que atrasa e impacta no sólo en el bolsillo de los pequeños contribuyentes sino en la oferta de alquileres, que están atravesando un momento crítico”, sostuvo Germana Figueroa Casas.

La diputada sostuvo en ese sentido: “Reconozco que hay un reclamo legítimo de los docentes, por eso me costó tanto votar en contra de la ley. Además, los docentes universitarios tenían sus sueldos por debajo del sector público. Por eso presentamos un proyecto en el que plantamos que el gobierno tenía que dar una solución a eso. Le pedíamos al Poder Ejecutivo que fuera a dialogar con el Consejo Interuniversitario, porque tampoco es tarea del Congreso realizar reuniones paritarias, y el problema es que el gobierno no cumplió con lo tenía que hacer”.

>> Leer más: Financiamiento universitario: el presidente Milei logró mantener el veto

Y agregó: “El gobierno no hizo esa tarea a pesar de que los rectores estuvieron disponibles, tratando de encontrar soluciones. Por eso sentía esta dificultad para tomar la decisión que tomé. Por un lado, hay un reclamo legítimo, y por el otro hay una ley que no está bien. Hace más de 20 años que doy clases en la facultad, los docentes nunca ganamos bien. Siempre lo sentí como una forma de retribuir la formación que había recibido. El dinero no te servía para vivir. Por eso, instamos al gobierno a que diera una solución. Y el gobierno se comprometió, no solo a otorgar el 6,8 por ciento de aumento, sino que como no podía darlo a todos, se comprometió a poner un piso salarial para aquellos que cobran los salarios más bajos”.

Al ser consultada sobre si sintió aludida por las críticas formuladas por el rector Franco Bartolacci a los legisladores que se habían formado profesional en la universidad pública y que votaron a favor del veto, Figueroa Casas sostuvo: “Entiendo sus críticas. Estoy dando la explicación. Como diputada nacional no puedo pensar solo en mi sector. Tengo que pensar en lo mejor para Argentina. En este contexto hay que priorizar la responsabilidad fiscal. Ojo con los mercados si esto no pasaba. Es muy difícil tomar decisiones cuando uno tiene que pensar no solo en el interés de un sector. Hay que pensar en el beneficio del país en su conjunto”.