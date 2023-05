Daniel Scioli desafió a Cristina: "Si decide no hacer unas Paso, voy igual"

Daniel Scioli fue el único precadidato presidencial del Frente de Todos que no estuvo en el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la plaza de Mayo que tuvo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como única oradora y protagonista. No fue el único ausente de la coalición de gobierno, tampoco estuvo el presidente Alberto Fernández que se fue a descansar a Chapadmalal.