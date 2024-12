Daniel Erbetta: "Vamos a tener una Corte Suprema de Justicia integrada con siete miembros y muy calificada"

En este marco, el cortesano Erbetta dialogó con Radio 2 y analizó un 2024 muy particular en materia judicial. “Fue un año muy complejo, con un clima que no era el más adecuado para el funcionamiento del poder Judicial, lo digo con todo respeto, este tipo de discusiones institucionales hubiesen podido encarrilarse por otro tipo de canales. Hubo muchos contrapuntos, no siempre son positivos”, lanzó en primer lugar sobre el conflicto desatado entre el Ejecutivo que impulsa el recambio del órgano y los supremos que desean permanecer a pesar de haber cumplido 75 años.